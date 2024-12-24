Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил старший офицер ЦРУ в отставке и экс-глава ячейки ЦРУ в Москве Пол Колбе, отметив большую работу украинских Вооруженных Сил и спецслужб по защите нашего государства. Больше об этом, о подрыве генерала Кириллова в Москве и слабых местах России, могущих привести к ее развалу, – читайте далее в материале.

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Какой эффект будет иметь ликвидация Кириллова

Высокопоставленный генерал, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов был убит в Москве украинскими спецслужбами. Украина заявила, что генерал Кириллов был законной целью, поскольку совершал военные преступления. Как вы реагируете на такое развитие событий и что это значит?

Я в очередной раз поражен оперативной способностью служб, которые проводили эту операцию. Это указывает на точное наведение на цель, видно глубокое планирование операции. Она показала, что не только в Москве, но и по всей России есть шпионский аппарат, который может поддержать такие спецоперации. Это четкое выполнение поставленных целей.

В отличие от беспорядочных бомбардировок Россией украинских городов, больниц, детсадов, железнодорожных станций, чтобы посеять террор, украинские спецслужбы точно поразили важную военную цель. Это будет иметь тактический эффект, ведь с начала полномасштабной войны ликвидировали самого высокопоставленного российского офицера в тылу.

Эта операция имеет стратегический эффект в отправке месседжей руководству в Москве и населению России, что никто не находится в безопасности у себя дома, если совершает зверства и военные преступления в Украине.

Вы отметили, что генерал Кириллов – это самый высокопоставленный офицер, которого ликвидировали с начала незаконного вторжения России в Украину. Означает ли это, что российская контрразведка деградирует и не в состоянии защитить своих старших командиров?

Это очевидно по результатам этой операции, но было и много других важных операций. Стоит вспомнить, как успешно Украина поразила Крымский мост, проводила непрерывно операции в тылу на оккупированной территории в Украине, а также в тылу в России. Это указывает на то, что в Украине есть определенные возможности.

Также интересно, что этот российский генерал погиб от дистанционной бомбы, заложенной в электросамокат возле его многоквартирного дома в 7 километрах к юго-востоку от Кремля. Говорит ли это о тактике и инновациях развития Украины?

В течение десятилетий мы слышали о высокоточных ракетах и высоких технологиях, чтобы точно навести ракету на цель, чтобы уничтожить ее, не нанеся ненужных разрушений, не вызвав вреда и жертв. А это был простой низкотехнологичный самокат, но с немалыми возможностями с точки зрения очень высокой технологичности операционной сложности и разветвленности аппарата.

Эту ликвидацию удалось осуществить благодаря креативности в планировании и точному исполнению. Поэтому тот факт, что поразили только цель без ущерба для населения, действительно удивляет. Это показывает разницу в том, как Украина ведет войну в противовес России с ее беспорядочными атаками.

Что вы думаете об основных последствиях для российских элит и командования на стратегическом и тактическом уровнях?

Вы слышали крики и заявления российских элит, что те, кто это совершил, будут найдены и наказаны. Учитывая эти заявления, понятно, что операция произвела эффект на них. Думаю, что они немного протрезвели.

Относительно стратегического эффекта думаю, что это не изменит ход войны. На смену этому генералу через систему придет другой лакей. Но это посылает важный сигнал руководству России, что если оно будет совершать преступления, то не будет в безопасности во время войны, а после нее – его привлекут к ответственности. Украинские службы владеют информацией о том, кто и что делает, кто где проживает, какой образ жизни имеет, где их уязвимые места. Это должно вызывать у российских чиновников и элит только страх.

Готовит ли Россия ликвидацию Зеленского

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал российские спецслужбы ликвидировать украинское политическое руководство в ответ на устранение Кириллова. Что вы думаете по этому поводу и способны ли они на это? Потому что мы уже некоторое время слышим угрозы о ликвидации украинского руководства, атаках на центры принятия решений в Украине, но пока России не удалось осуществить это.

Это абсолютно типично. Каждый раз, когда надо написать такое сообщение, Россия выводит Медведева с угрозами в адрес Украины, Европы, США, Запада. Иногда он трезвый, иногда нет, но его риторика всегда одинакова. Россия начала войну, пытаясь ликвидировать украинское руководство, обезглавить правительство Владимира Зеленского в рамках так называемой СВО, которая, как она думала, завершится за 3 дня.

Однако она продолжается уже почти 3 года. Украинские Вооруженные Силы и спецслужбы выполнили невероятную работу, защищая не только Украину, ее территорию, и вытесняя Россию с территории, которую она завоевывала, останавливая ее в других местах и решительно побеждая.

Усилия по ликвидации и нападению на политическое и военное руководство со стороны России будут продолжаться. Это началось в самом начале войны.

Вы ожидаете, что Россия попытается ликвидировать президента Зеленского? Потому что такие попытки были в прошлом после начала полномасштабного вторжения, когда он находился в Киеве.

Я ожидаю, что Россия будет пытаться сделать все возможное, чтобы достичь своего. Ее цель довольно четко заключается в так называемой денацификации Украины. Это означает, что Россия будет пытаться ликвидировать украинское политическое руководство.

Планы Кита Келлога для приближения переговоров

Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен быть готов подписать соглашение с Россией. Команда Трампа будет пытаться достичь прекращения огня в Украине уже в следующем году. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы. Считаете ли вы, что соглашение о прекращении огня будет служить интересам Владимира Путина?

Мы еще не знаем, о чем идет речь и какое именно прекращение огня может произойти. Думаю, важно отметить, что Кит Келлог собирается посетить Киев, Париж и Берлин. В Москву он не поедет. Он консультируется с нашими друзьями и союзниками, а также людьми, которых мы поддерживаем в Украине.

Он говорит, что планирует поехать выслушать всех. Это важно. Он будет собирать факты на местах, слушать комментарии как украинского руководства, так и тех, кто поддерживает Киев. Он утверждал, что должны быть переговоры. Войны заканчиваются или капитуляцией, или переговорами. Никто не призывает Украину к капитуляции.

Дональд Трамп и Кит Келлог надеются на скорое завершение войны. Не думаю, что вы найдете кого-то, кто не надеялся бы на это. Но, конечно, это должно быть на приемлемых для Украины условиях. Это должно произойти с честью и гарантиями безопасности, обеспечением суверенитета и процветания Украины в будущем.

Важная часть любых переговоров заключается в том, чтобы вступить в эти переговоры с как можно большими рычагами влияния. Это означает силу на поле боя, рост военного потенциала, политическую волю тех, кто поддерживает Украину.

Путин провалился с 2 целями

Что, по вашему мнению, Владимир Путин думает об идее прекращения огня в Украине? Как он относится к этому? Что думает о таких инициативах его ближайшее окружение?

Мы знаем, что они сказали и сделали. До войны они утверждали, что не собираются вторгаться в Украину и якобы только проводили военные учения. Они врали буквально каждый раз, когда их уста шевелились, пытались обмануть мир.

Когда они начали так называемую СВО, то сказали, что их цели заключались в "денацификации и демилитаризации" Украины, что является настолько абсурдным утверждением, что даже трудно себе представить. Они никоим образом не смогли пошатнуть украинское лидерство, которое было устойчивым и сильным, полностью провалились в "демилитаризации". На самом деле они сделали полностью противоположное своим целям.

Украина теперь сильнее, способнее, решительнее, чем была в начале войны. Я в полном восторге от ВСУ; мужчин и женщин, которые воюют; правительственных служб, которые их поддерживают; людей, которые им помогают, ежедневно ходят на работу, живут своей жизнью, воспитывают своих детей. Россия полностью провалилась в своих стратегических целях по этому поводу.

Также она хотела остановить расширение НАТО, но в конце концов его расширили. Теперь на их границе 2 сильнейшие армии в Европе: Швеция и Финляндия. Я верю, что будущее Украины будет в НАТО. Не знаю, когда это произойдет, это сложная политическая проблема. Однако считаю, что конечная безопасность для Украины, Европы и Соединенных Штатов – это свободная и целостная Украина в составе Альянса. Не знаю, как это может произойти. Не верю, что существует какое-то волшебное решение.

Для меня абсолютно понятно, что война и любые боевые действия, которые прекращаются, должны завершиться таким образом, чтобы Россия не имела возможности просто отдохнуть, перевооружиться, перегруппироваться, а затем возобновить борьбу. Прекращение огня должно быть с набором конкретных, практических, реализованных, видимых гарантий безопасности для Украины, которые сдержат Россию от возобновления борьбы.



Путин провалил 2 цели в Украине / Getty Images

Чувствуете ли вы, что Трамп и его команда понимают важность предоставления Украине гарантий безопасности и обеспечения того, чтобы Россия не смогла снова напасть в будущем?

Я считаю, что во всех секторах правительства США и в пределах Конгресса существует широкое понимание того, что помощь Украине в интересах безопасности США и Запада в целом. Думаю, в сознании европейцев и американцев должно быть более четкое видение относительно Украины. Нужно делать все, чтобы Украина стала более успешным, динамичным и устойчивым членом Альянса, который защищает западные ценности и демократию.

О ЦРУ и его влиянии на Трампа

После начала полномасштабного вторжения в Украину между ЦРУ и украинскими спецслужбами было немало разведывательного сотрудничества. Продолжится ли такое сотрудничество после начала каденции Дональда Трампа?

Я не могу ничего из этого комментировать. Я не имею фактов, но знаю, что разведывательные службы играли роль в способности поддерживать отношения независимо от политических изменений. Дело в том, что спецслужбы могут действовать тихо, вне политического центра внимания, интенсивно и сфокусировано, поддерживать и сотрудничать в ситуациях, которые вас удивили бы.

Сможет ли ЦРУ убедить Дональда Трампа в том, что поддержка Украины соответствует национальным интересам США? Какую роль в повышении осведомленности по этому вопросу будет играть ЦРУ?

Роль разведывательного общества в Соединенных Штатах заключается в том, чтобы предоставлять разведывательные данные и аналитику политическому руководству, что затем позволяет принимать политические решения.

ЦРУ и разведывательное общество не играют политической роли. На протяжении всей истории организации было чрезвычайно важно, чтобы агентство и разведывательное общество вместе предоставляло объективную, основанную на фактах, непредвзятую оценку политическому руководству.

О российских диверсиях в Европе

Обсудим также нынешние диверсионные операции России в Европе. Были отдельные инциденты с российскими беспилотниками и агентами вблизи военных баз США в Европе, в частности в Германии. Как вы оцениваете нынешнюю угрозу, которую Россия представляет для европейских государств?

Думаю, что Европа и Соединенные Штаты медленно просыпаются на фоне российских спецопераций на европейской территории. Они (россияне – 24 Канал) заходят слишком далеко.

Можно вспомнить убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, покушение на Сергея и Юлию Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", была серия диверсионных атак, взрывали заводы по производству боеприпасов в Восточной Европе. Мишенью для убийства становились руководители компаний, в частности в оборонной промышленности. Россияне перерезали коммуникации и кабельные линии. Недавно вы видели, как перерезались подводные линии связи. Все это делает Россия.

Россияне посылают сигналы о том, что им хорошо известны уязвимые места Европы и они могут их атаковать. В течение последних десятилетий основная стратегия России заключалась в том, чтобы разделить страны. Они использовали энергию как оружие, чтобы разделить союзников.

Безусловно, Украина хорошо знает эту историю и помнит, что ее использовали в этой игре как пешку. Россия прибегла к хитрости. Например, поддерживала экстремистские организации. Так они пытались усилить раскол и политический раздор внутри стран. Для этого россияне массово использовали социальные медиа.

Все это переплетается. Итак, все возвращается к долговременной систематической кампании, направленной на подрыв демократических основ Европы, раскол союзников, создание страха и неуверенности.

Считаете ли вы, что такие атаки могут достичь своих целей и посеять страх среди европейских лидеров?

Нет, если мы не прислушаемся к своим страхам, если будем понимать характер атак, если будем усердно работать над тем, чтобы противостоять им и приложим много усилий для сдерживания.

Не думаю, что нам нужно бояться действий России, но на нее нужно обращать внимание. Мы должны много работать, чтобы противостоять россиянам. А это требует сотрудничества между странами, военными и разведывательными учреждениями, а также четкого взгляда на то, что происходит. Мы слишком долго смотрели на все это как на мелочи. Нам нужно сделать шаг назад и взглянуть на общую картину происходящего.

Риск применения ядерного оружия

С начала полномасштабного вторжения Россия угрожает применить ядерное оружие. Влияют ли эти угрозы сейчас на западных лидеров? Боятся ли они их?

Ни один лидер не хочет рисковать ядерной войной. США четко понимают, что начало ядерной войны плохо закончится для всех. Президент Рональд Рейган сказал, что ядерную войну нельзя выиграть и ни в коем случае нельзя начинать. Недавно лидер Китая Си Цзиньпин сказал то же самое.

Россия может использовать ядерное оружие только для угроз. Сейчас страна-агрессор продолжает это делать, ведь чувствует, что благодаря этому имеет влияние на сдерживание полной поддержки Украины.

Верите ли вы, что такие угрозы уже не работают, потому что их не боятся западные лидеры? Ведь мы уже приближаемся к началу четвертого года полномасштабной войны, а Россия до сих пор так и не применила тактическое или стратегическое ядерное оружие против украинских сил. Не кажется ли вам, что такие угрозы уже неэффективны?

Думаю, что их эффективность снизилась. Когда об этом периодически говорят, то эти угрозы теряют свою силу. Кроме того, Россия провела много так называемых "красных линий", и все они были пересечены без ядерного удара.

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Украина нормально защищается, атакуя стратегические объекты в России, которые поддерживают силы вражеской армии. Несмотря на это, страна-агрессор не нанесла ядерный удар. Не думаю, что сейчас это произойдет.

Может ли режим Путина пасть после Асада

Считаете ли вы, что падение режима Башара Асада является самым большим провалом российской разведки?

Не знаю, провал ли это разведки, но это точно политический провал. Сколько миллиардов рублей Россия вложила в этот режим? Какую часть своего престижа потеряла? Сколько десятков тысяч сирийских мирных жителей убили войска Владимира Путина во время поддержки сирийского диктатора?

Одно из самых ужасных в современной истории то, что мы наблюдаем за машиной заключения, пыток и казней таких же, как были в нацистскую эпоху. Асад был главным другом Путина на Ближнем Востоке. Российский диктатор вложил в режим Асада свой престиж, большую российскую военную мощь и много российских денег.

Падение режима Асада показывает, насколько на самом деле хрупкие диктатуры. Диктаторы могут долго держаться благодаря репрессиям, могут убивать, пытать, вселять страх в население, но на самом деле диктаторские режимы хрупкие. Хотя извне могут казаться крепкими, но внутри – гнилые. Они очень стремительно разваливаются. Это мы увидели на примере Советского Союза.

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Хотя до этого Запад смотрел на СССР и видел сильный монолит. Было мало прогнозов, что Советский Союз в конце концов распадется. Однако у него была гнилая экономика и коррумпированное общество. Люди знали это, поэтому СССР развалился очень быстро.

Все части Советского Союза, которые не были российскими, сбежали очень быстро. Не случайно страны Балтии, Украина и страны Центральной Азии отказались присоединяться к новой федерации с Россией.

Какой шанс, что режим Владимира Путина может пасть так же быстро, как режим Асада? Как вы можете оценить нынешнюю власть российского президента?

Конечно, такое может произойти. Сколько людей предсказывали падение режима Асада? Даже израильтяне не ожидали, что это произойдет, сидя вплотную к границе Сирии. Поэтому режим Путина может упасть очень внезапно.

Какие факторы могут к этому привести? Путин находится у власти с 1999 года. Это дольше, чем пять президентов США. У него очень узкий круг людей, которым он доверяет. Боится ли Кремль больше всего Украину? Нет, он боится своего народа. Не зря ФСБ сосредоточены на контроле над собственным народом. Огромные объемы российских ресурсов направлены на покорение, контроль и манипулирование собственным населением.

Думаю, это элемент, который нельзя игнорировать. Означает ли это, что в России вдруг разразится народное восстание? Нет, я так не думаю. Отчасти потому, что это было предусмотрено спецслужбами.

Еще один важный элемент – внешнее давление. Сирия находилась под внешним давлением с разных сторон и из-за этого потеряла возможность получать поддержку от "Хезболлы" и Ирана. Когда пришло время, то суннитские солдаты, стоявшие на контрольно-пропускных пунктах по дороге в Дамаск, не захотели воевать за Асада и бороться за коррумпированный режим, в котором они не имели своей доли.

Это напомнило мне марш Евгения Пригожина на Москву. Вагнеровцы проезжали мимо блокпостов и подразделений российских солдат, которые просто стояли и не защищали Россию. Они ждали, в какую сторону подует ветер. Итак, в России есть элементы, которые могут привести к внезапному краху режима.