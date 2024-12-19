Эта ликвидация спланирована, чтобы вызвать панику и страх в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Расстроенный из-за судьбы Кириллова: Медведев пригрозил украинской власти расправой

Что означает эта операция для России

Менее чем за 24 часа до этого СБУ объявила Кириллова военным преступником за одобрение использования слезоточивого газа и других запрещенных веществ против украинских войск. По сути, его записали в черный список.

Инцидент отозвался волной возмущения в среде российских военных блогеров. Известный Телеграмм-канал Rybar с более чем миллионом подписчиков признал, что убийство подрывает мораль даже на передовой.

Каких бы успехов мы не достигали на поле боя, какая бы эйфория не царила и сколько бы мы не говорили о захвате инициативы, противоположная сторона всегда имеет возможность больно ужалить,

– говорится в сообщении.

Кириллова знали и на Западе, поскольку именно он был рупором лжи о химлабораторах США в Украине и Грузии.

В последнее время серия убийств высокопоставленных военных создала атмосферу неуверенности. Украина наращивает серию громких убийств российских высокопоставленных чиновников, связанных с войной, и ликвидация Кириллова становится его кульминацией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, уже призвал к мести. Хотя это и повышает риск для окружения Путина, но вряд ли повлияет на ход войны или готовность вести переговоры.

По словам Найджела Гулда Дэвиса из Международного института стратегических исследований, убийство Кириллова – это пока самый серьезный удар по российской военной иерархии на сегодня, который углубляет тревогу среди элит Кремля.