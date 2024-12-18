Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на интервью Президента Украины Владимира Зеленского для французского издания Le Parisien. По его мнению, Украина правильно реагирует на постоянные угрозы главы враждебной страны.

Смотрите также "Трусливая ничтожество": психиатр ответил, почему Путин не применит ядерное оружие

Ядерное оружие пугает всех

По словам Владимира Зеленского, украинцы еще с начала полномасштабной войны боятся ракет. Но, живя в таких условиях, люди понимают, что свою жизнь необходимо отстаивать несмотря ни на что.

Так же заявления Путина об использовании им ядерного оружия должны принять во внимание все страны мира. Ведь российский президент угрожает начать ядерную войну.

Реакций других государств относительно угроз Путина нет

Как отметил Зеленский, ни один международный политик не сказал о санкциях или других шагах в отношении Владимира Путина, которые бы не дали ему возможности думать о применении опасного вооружения.

Мы снова с вами не видим жесткой реакции. Опять отсрочка. Опять "не дай Бог каким-то образом напрячь спокойствие Путина",

– отметил Президент Украины.

Владимир Зеленский также в очередной раз подчеркнул, что ежедневные атаки Украины ракетами и угрозы использовать ядерное оружие говорят о том, что Путин неадекватен. Он может только применять силу, а не решать вопросы с помощью слов, диалога или других инструментов.

Напомним, британский полковник в отставке заявил, что в случае применения ядерного оружия Россия может пострадать также. Ведь Запад готов к ядерной войне и также сможет использовать свое оружие против врага.