Про це 24 Канал пише з посиланням на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського для французького видання Le Parisien. На його думку, Україна правильно реагує на постійні погрози очільника ворожої країни.

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Ядерна зброя лякає усіх

За словами Володимира Зеленського, українці ще з початку повномасштабної війни бояться ракет. Але, живучи в таких умовах, люди розуміють, що своє життя необхідно відстоювати попри все.

Так само заяви Путіна про використання ним ядерної зброї мають взяти до уваги усі країни світу. Адже російський президент погрожує розпочати ядерну війну.

Реакцій інших держав щодо погроз Путіна немає

Як зазначив Зеленський, жоден міжнародний політик не сказав про санкції чи інші кроки щодо Володимира Путіна, які б не дали йому можливості думати про застосування небезпечного озброєння.

Ми знову з вами не бачимо жорсткої реакції. Знову відтермінування. Знову "не дай Боже якимось чином напружити спокій Путіна",

– зазначив Президент України.

Володимир Зеленський також вкотре наголосив, що щоденні атаки України ракетами та погрози використати ядерну зброю говорять про те, що Путін неадекватний. Він може лише застосовувати силу, а не розв'язувати питання за допомогою слів, діалогу чи інших інструментів.

Нагадаємо, британський полковник у відставці заявив, що у випадку застосування ядерної зброї Росія може постраждати також. Адже Захід готовий до ядерної війни та також зможе використати свою зброю проти ворога.