Владімір Путін розуміє, що обмін ядерними ударами між цими державами спричинив би взаємно гарантоване знищення. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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"Я не думаю, що є якісь сумніви. Путін добре усвідомлює, що обмін ядерними ударами між цими державами спричинив би взаємно гарантоване знищення. І на цьому все б закінчилося. Тому я впевнений, що в приватних каналах досі ведуться дискусії між різними урядами, щоб переконатися, що цього не станеться. Тому не варто мати якийсь страх", – сказав він.

Перевага на боці Заходу

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що коли справа доходить до перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, то США мають всеосяжні можливості, інші країни – менші. Водночас Росія не має засобів для перехоплення американських і британських міжконтинентальних балістичних ракет.

Багато своїх засобів протиповітряної оборони росіяни втратили у війні з Україною. Тому перевага зараз більше на боці Заходу. І Захід повинен говорити, що Росія, найімовірніше, постраждає набагато більше у випадку обміну ядерними ударами,

– підкреслив він.

У 2023 році було багато розмов про російські гіперзвукові ракети, які начебто неможливо збити. Але Україні вдалося збити більшість із них. Навіть останню гіперзвукову ракету, хоча вона все-таки впала.

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За словами полковника армії Великої Британії у відставці, якби західні сили, особливо США, віддали Україні свої системи протиповітряної оборони високого рівня, то навіть "новітня супергіперзвукова зброя", як це називає Путін, також була б збита. Загалом є дуже великий паритет, навіть перевага Заходу в ядерному потенціалі.