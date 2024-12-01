В Інституті вивчення війни зауважили, що путінські залякування "Орешником", який може нести ядерний заряд, – це порожній звук для України, яка постійно потерпає від ракетних і дронових обстрілів. Тим паче Росія неодноразово вже била по ній ракетами, які можуть нести ядерну боєголовку, передає 24 Канал з посиланням на UA War Infographic.

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Росія має десятки ракет, які здатні переносити ядерку

На зустрічі членів Ради безпеки ОДКБ очільник Кремля із захопленням описував технічні характеристики "Орешника", який здатний уражати цілі на відстані у понад 5 тисяч кілометрів. Та найбільше Захід, на думку Путіна, мав налякати той факт, що ця ракета здатна нести ядерний заряд.

Довідка: Ракета, якою окупанти вдарили по Дніпру 21 листопада, була звичайною. Її боєголовка не мала взагалі жодної вибухівки.

Однак країна-агресорка має десятки ракет, які можуть нести, як ядерний, так і звичайний заряд. Ними росіяни постійно атакують Україну. Так, щонайменше 13 ракет, які можуть бути використані для атомного удару, вже неодноразово били по наших містах. На інфографіці нижче вони виділені червоним. Це, зокрема, сумнозвісні, "Кинджали", "Калібри", "Іскандери-М", Х-22, Х-101, С-300.

До слова, перед тим, як починати погрожувати ядерною зброєю, Путіну варто згадати, що Росія – не єдина країна, яка володіє озброєнням масового ураження. Так, NewsWeek проаналізувало наслідки ядерного удару США по Москві, Пхеньяну та Пекіну, використовуючи карти професора Алекса Веллерстайна.