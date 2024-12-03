Таку думку у розмові на 24 Каналі озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, додавши, що Трамп може зробити це шляхом посилення підтримки України. Більше про це, ядерні погрози Кремля та становище Путіна – читайте далі у матеріалі.

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"Літаки НАТО мають збивати російські ракети"

Владімір Путін погрожує ядерною зброєю Україні та всім західним країнам, які надають нам ракети великої дальності, зокрема США, Франції та Великій Британії. Також Путін заявив, що кілька ударів його "нової" гіперзвукової міжконтинентальної ракети будуть схожі на ядерний удар. Як ви на це реагуєте і чи не вважаєте, що ми ближчі до глобальної ядерної війни, ніж будь-коли раніше?

Думаю, тут є кілька речей, на які варто звернути увагу. Насамперед ядерні погрози, що лунають від Путіна, не є чимось новим. Росіяни погрожують від початку великої війни – вже понад тисячу днів. Ми повинні бути досить обережними в цьому питанні, але я не думаю, що хтось вірить в те, що ми називаємо "армагеддоном" – ядерну атаку по всьому світу. Адже це було б абсолютно проти всього, що, за словами Путіна, він намагається досягти.

Коли справа доходить до тактичної ядерної загрози, я думаю, є те, що спровокувало його різкі заяви в останні кілька днів. Причина полягає в тому, що він знає, що зараз Україна має британські ракети Storm Shadow та американські ATACMS з дозволом завдавати ударів по Росії. Фактично, це зводить нанівець тактичну ядерну зброю Путіна.

Якщо говорити дуже простою мовою, то причина полягає в тому, що тактична ядерна зброя Путіна – це або боєголовка на ракеті "Іскандер", або скинута з реактивного літака Су-35. Обидві ці тактичні ядерні зброї мають радіус дії близько 400 миль. Отже, щоб завдавати ударів по містах на території України, їх потрібно запускати прямо з України або дуже близько до кордону.

Путін тепер знає, що йому буде неймовірно важко зі Storm Shadow та ATACMS, тому, я вважаю, що загроза ядерного удару повинна бути відкинута на Заході. Вони (західні лідери – 24 Канал) не повинні боятися Путіна тільки тому, що він збирається атакувати тактичною ядерною зброєю.

Другий пункт – гіперзвукова ракета, про яку ви згадали та якою, як стверджують росіяни, вони обстріляли Україну 21 листопада. Ба більше, згодом у Росії заявили, що випустять цю гіперзвукову ракету по бункерах командування та управління в Києві та навколо самої України. Думаю, що це ескалація.

З огляду на масований натиск ракет, які випустили по Україні, особливо по енергетичній інфраструктурі за останні кілька днів, Заходу потрібно дуже уважно обдумати, як він може підтримати Україну в її протиповітряній обороні. Я вважаю, що літаки НАТО, зокрема з Великої Британії та Франції, мають бути залучені для підтримки України у вашому повітряному просторі.

США зробили це, щоб підтримати Ізраїль під час обстрілу з боку Ірану: і британські, і американські, і французькі винищувачі збивали ракети з міжнародного повітряного простору. Тому я вважаю, що НАТО має серйозно розглянути можливість зробити те саме.

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Багато хто побоювався ескалації, атакуючи іранські ракети, випущені по Ізраїлю, але насправді це прискорило припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою", яка є іранським проксі. Позиції Ірану значно погіршилися. Думаю, зараз ми підходимо до етапу, коли НАТО треба серйозно розглянути використання своїх літаків для запобігання ракетним обстрілам української інфраструктури та цивільних цілей України у великих містах.

Що стане кінцем для Путіна

Чи не вважаєте ви, що важливо нагадати Росії про здатність Заходу відповісти ядерною зброєю у разі ядерного нападу? Оскільки ми вже тривалий час чуємо цю риторику ескалації з Кремля. Владімір Путін продовжує погрожувати Заходу ядерною атакою.

Так, я вважаю, що дуже важливо нагадати Путіну про можливості НАТО й той факт, що Альянс разом з усіма країнами у військовому відношенні значно потужніший, ніж росіяни. Але з боку НАТО і західних столиць не було ніякої відповіді на усі ці погрози про ядерну атаку.

Дуже малоймовірно, що Захід сам відповість ядерною зброєю на цьому етапі, але, я думаю, те, що вони зроблять, – це приголомшлива відповідь конвенційним озброєнням. З потужністю західних військово-повітряних сил і їхніми звичайними можливостями вони могли б знищити російську армію та їхні військово-повітряні сили.

Путін повинен це знати. Саме тому він постійно погрожує ескалацією. Думаю, що для морального духу народу України було б дуже важливо почути, як прем'єр-міністр Великої Британії та інші політики просто повторюють Путіну, що означатиме ядерний удар по Україні, і що він стане кінцем Путіна та закінченням російського вторгнення в Україну. Тому є як психологічна, так і фізична вимога просто заявити, що ескалація означатиме для самої Росії.

На Заході точаться дискусії про технічну готовність НАТО до глобальної ядерної війни. Росія має понад 4000 ядерних боєголовок, 1700 боєголовок готові до використання прямо зараз. Чи готовий Захід до ядерної війни з Росією на цьому етапі? І чи здатне НАТО перехоплювати такі міжконтинентальні гіперзвукові ракети?

Думаю, що це 2 дуже важливих і великих запитання. Коли мовиться про ядерний паритет, як ми це називаємо, взаємно гарантоване знищення між Росією та Заходом, то, думаю, що Захід абсолютно готовий. Паритет є. Росія цілком може мати близько 4000 одиниць ядерної зброї, але Захід також готовий.

США підтримують французькі й британські уряди, які також мають ядерний потенціал. Отже, я не думаю, що є якісь сумніви й Путін добре усвідомлює, що обмін ядерними ударами між цими державами спричинив би взаємно гарантоване знищення. І на цьому все б закінчилося. Путін це точно знає, тому я впевнений, що в приватних каналах досі ведуться дискусії між різними урядами, щоб переконатися, що цього не станеться. Тому не варто мати якийсь страх.

Коли справа доходить до перехоплення цих міжконтинентальних балістичних ракет, безумовно, Сполучені Штати мають всеосяжні можливості, інші країни – менші. Але я б також сказав, що Росія не має засобів для перехоплення американських і британських міжконтинентальних балістичних ракет.

До того ж багато своїх засобів протиповітряної оборони росіяни втратили у війні з Україною. Тож перевага зараз більше на боці Заходу. І Захід повинен говорити, що Росія, найімовірніше, постраждає набагато більше у випадку обміну ядерними ударами.

Щодо гіперзвукових ракет, про які постійно говорять росіяни, то у 2023 році було багато розмов про ракети, які начебто неможливо збити. Але Україні вдалося збити більшість із них, і навіть останню гіперзвукову ракету, хоча вона все-таки впала.

Думаю, якби західні сили, і особливо США, віддали Україні свої системи протиповітряної оборони високого рівня, то навіть ця "новітня супергіперзвукова зброя", як це називає Путін, також була б збита. Загалом, є дуже великий паритет, навіть перевага Заходу в ядерному ударі, і знову ж таки західні лідери артикулюють це.

Для мене, як експерта з ядерної зброї, дуже цінно запевнити в цьому українців. А також, щоб будь-кому, хто дивиться, слухає, читає нас у Росії, було зрозуміло, що росіяни покажуть значно гірші результати в обміні ядерними ударами, ніж Захід.

Путін загнаний в кут

Владімір Путін пригрозив Україні ударами по центрах ухвалення рішень. Він погрожує цим ще від початку повномасштабного вторгнення, але чи мають ці удари якийсь сенс з військового погляду? Як ви вважаєте, чи можуть такі удари допомогти Росії здобути стратегічну перемогу?

Я не впевнений, що можуть. Безумовно, удари України по російських командно-контрольних центрах у Криму, а також в інших частинах України, які утримує Росія, – були дуже ефективними. Особливо, удари по командно-контрольних центрах у Бєлгороді та Курську.

Зараз Путін погрожує завдати ударів по центрах у Києві, але я був би дуже здивований, якби ці удари були ефективними. Українські військові та уряд матимуть багато планів на випадок надзвичайних ситуацій, які вони зможуть подолати, якщо це станеться. Тож я думаю, що це, найімовірніше, риторика Путіна, який стає дедалі відчайдушнішим.

Перед тим Міністерство оборони США оприлюднило оновлену інформацію, в якій зазначено, що росіяни втратили у війні 700 тисяч людей вбитими та пораненими, і це не остаточна цифра. Схоже, що вони втрачають 2000 солдатів на день у Курській області. Навіть покладаючись на десятки тисяч північнокорейських солдатів, росіяни скоро закінчаться.

Думаю, що тут є низка речей. Путін стає більш відчайдушним. Світ знає, що Дональд Трамп увійде на посаду 20 січня 2025 року. І зараз у США лунає багато розмов про те, що він змусить Путіна припинити вогонь. Також багато говорять про те, що його новий представник в Україні, міністри оборони збільшать військову підтримку для України, а не зменшать її, як дехто припускав.

Думаю, ви склали всі ці речі разом і можете побачити, що Путін відчуває, що загнаний в кут. Тому він робить все, щоб спробувати зайняти кращу позицію до кінця січня. Дуже важливо, щоб країни НАТО, особливо ті, що в Європі, зробили все, щоб Україна перебувала в найкращому становищі наприкінці січня. Адже зараз ситуація складна, я думаю, всі це знають.



Владімір Путін / Getty Images

Наскільки Кремль близький до застосування ядерки

BBC повідомило про російського дезертира, який раніше служив у ядерних силах країни-агресорки. За його словами, ядерна зброя Росії на початку повномасштабного вторгнення перебувала у повній бойовій готовності. Чи планувала Росія запустити ядерну зброю по Заходу чи Україні протягом перших тижнів незаконного вторгнення?

Думаю, що на цю історію можна дивитися з абсолютно різних напрямків. По-перше, стратегічні ядерні сили завжди перебувають у стані підвищеної бойової готовності. До прикладу, британський ядерний потенціал є на підводних човнах Trident, які завжди готові до стрільби. Аналогічна ситуація в США та Франції – їхні ядерні сили завжди напоготові.

Варто зазначити, що цього російського дезертира прирівнювали до командира високого рангу. Це не так, він був молодшим офіцером і займався тим, що ми називаємо захистом збройних сил – був охоронцем, який охороняв базу, де зберігається ця ядерна зброя. Тож наявність в нього великого доступу до ядерки залишається під питанням. Це лише частина тієї інформації в пропагандистській кампанії, яку, без сумніву, Росія хоче розпалити.

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Усі, хто мають ядерну зброю, завжди перебувають на піку готовності. Якщо ваш ворог думає, що ви не вистрелите зі своєї ядерної зброї, то це вже не стримувальний фактор. У період підвищеної готовності Путін знав, що його дії є незаконними, і Захід виступить за це. Росіяни не були ближчі до використання ядерної зброї 24 лютого 2022 року, ніж, можливо, сьогодні.

Курську область важливо утримувати до Нового року

Видання Financial Times повідомило, що Україна завдала удару по підпільному командному центру в Курській області, внаслідок чого загинули десятки російських і північнокорейських офіцерів. Україна застосувала крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Чи очікуєте ви, що такі удари триватимуть і що така стратегія може змусити Путіна сісти за стіл переговорів?

Так, я очікую, що ці удари продовжуватимуться. Зокрема, за допомогою Storm Shadow, це ідеальна зброя для таких речей. Боєголовка складається із двох частин і щойно ракета влучає у ціль, вона може досягти цілі під землею, а потім знову вибухнути. Уражати пункти командування та управління, які базуються глибоко під землею, – це саме те, для чого вона призначена.

Знищуючи командування й управління ворога, його сили, що розміщуються попереду, стають вразливими. Я очікую, що це триватиме якомога довше, тому що той, хто утримуватиме Курщину на Різдво чи Новий Рік, перебуває в дуже сильній позиції. Росіяни докладають багато зусиль, намагаючись повернути якомога більше території в Курській області.

Вони думають, що будуть у набагато кращому становищі, якщо припинення вогню завдяки Дональду Трампу настане в січні 2025 року. Тому так, ці удари продовжуватимуться. Є повідомлення, що Британія передала Україні більше ракет Storm Shadow. Це хороша новина. Сподіватимемося, що вони зможуть реально змінити ситуацію та допомогти Україні вистояти під час незаконного вторгнення Росії.

Трамп змусить Росію до миру на умовах України

Дональд Трамп призначив Майкла Волца радником з Нацбезпеки США, а спеціальним представником у справах Росії та України стане колишній військовий командувач США, генерал-лейтенант Кіт Келлог. Згідно з даними CNN, вони намагатимуться просувати ініціативу припинення вогню. З іншого боку Reuters повідомило, що Кремль буде готовий до цього, але на умовах Росії. Що ви очікуєте і думаєте про можливість припинення бойових дій в Україні у 2025 році?

Будемо сподіватися, але це дійсно залежить від того, на чиїх умовах. Що б люди не думали про президента Трампа і деяких його кандидатів на певні ключові посади, насправді ж більшість людей, які збираються обіймати їх, дуже оптимістично налаштовані щодо підтримки України. Це, як очікується, найімовірніше, зачепить Кремль і, звичайно, Путіна.

Думаю, що Путін розраховував на те, що Трамп буде прихильніший до росіян, але з Вашингтона зараз транслюються ознаки, які свідчать про те, що Трамп збирається посилити підтримку України. Саме тому росіяни зараз кидають на Україну все, що тільки можна. Схоже, 20 січня 2025 року США потенційно збираються посилити свою військову підтримку України й Путіну доведеться йти на компроміс з нею на її умовах.

Путін розуміє, що Сполучені Штати є фундаментальним гравцем у цьому, і якщо Трамп хоче збільшити підтримку та змусити Путіна поступитися, то, ймовірно, він зможе це зробити. Сподіваюся, що люди в Україні відчують трохи більше оптимізму від президентства Трампа, яке розпочнеться наприкінці січня 2025 року.

Сподіватимемося, що люди в Кремлі та Путін зрозуміють, що це може бути дуже поганою новиною для нього. І водночас у такий спосіб буде змога досягнути припинення вогню в Україні, але на її умовах, а не Росії.

Що означає припинення вогню для результату цієї війни в довгостроковій перспективі?

Короткострокове припинення вогню нікому не принесе користі. Припинення вогню має відповідати потребам українського уряду, і воно має забезпечити довгостроковий мир. Цілком очевидно, що Путін, якщо він переможе в Україні, не зупиниться на досягнутому. І я думаю, що західні лідери зараз починають розуміти й вірити в це.

З огляду на це, очевидно, що російська економіка перебуває в жахливому стані та вільному падінні. Про це повідомляють по всьому світу й фактично навіть з Москви. Обвалюється рубль. Що б Путін не думав, він не може продовжувати воювати без грошей.

Росіяни раптом починають розуміти, що насправді магазини порожніють, в крамницях немає їжі, і це стає дуже-дуже серйозно. Інша річ, звичайно, що російська армія абсолютно спорожніла не лише через свої втрати у живій силі, а й втрати своїх танків та літаків.

Я впевнений у хорошому мирі та припиненні вогню, які будуть тривалими, тому що, безумовно, якщо НАТО "пограє м'язами", то у Путіна не буде реальних шансів.

Чи передбачатиме це припинення вогню приєднання України до НАТО? Можливо, не в короткостроковій перспективі, але, сподіваюся, у довгостроковій так і буде. Фундаментальна частина полягає в тому, що будь-які переговори про припинення бойових дій та мир мають бути на умовах України. Інакше це буде дуже короткочасно і занурить Європу у війну на багато-багато років.

Як можна забезпечити припинення вогню

Є багато ідей щодо забезпечення дотримання угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Зокрема, перекидання британських військ у демілітаризовану зону для забезпечення режиму припинення вогню, надання Україні стратегічного неядерного стримування або ж навіть повернення Україні власного ядерного потенціалу. Що має бути ключем до виконання угоди про припинення бойових дій?

Ваше питання полягає у тому, наскільки складним може бути припинення вогню, і саме тому воно має бути довгостроковим. Ми чули від США пропозицію, можливо, навіть від президента Трампа, що демілітаризована зона може бути патрульована британськими військами. Я не впевнений, що це дійсно найкращий план. Така демілітаризована зона цілком може спрацювати, й ООН, яка до цього часу була доволі некомпетентною в цій війні, могла б зіграти там свою роль з військами.

Коли справа доходить до здатності завдати удару у відповідь, я думаю і знаю, що президент Володимир Зеленський останні кілька тижнів говорив про те, що Україна перебудує свій власний потенціал ядерної зброї. Після того, як ядерна зброя України була відібрана в 1994 році в межах Будапештського меморандуму, який Росія, США та Велика Британія підписали для захисту України.

Цього явно не сталося, але я очікую, що, можливо, США, Велика Британія та Франція забезпечать цей стратегічний запас зброї для України, щоб переконати Путіна повторно не здійснювати напад на Україну після припинення вогню. Це все потрібно обговорити. Я вважаю, що нічого не можна виключати.

Ми знаємо, яким стратегом є Путін, яким би страшним він не був. Важливо, щоб Захід, який підтримує Україну, був однаково розумним у переговорах і підтримував це припинення вогню. Головне – це домогтися припинення бойових дій на умовах України, а потім вирішити, як найкраще забезпечити дотримання цього перемир'я і нічого на цьому етапі не варто знімати з порядку денного.

Чи можуть крилаті ракети великої дальності Tomahawk відіграти ключову роль у майбутньому стримуванні, гарантуючи, що Росія не спробує знову вдертися в Україну?

Я не впевнений, що якась конкретна зброя, як-от крилаті ракети Tomahawk, зробить це. Думаю, що саме загальна міць НАТО може це зробити. Альянс повинен напружити свої "м'язи", а цього раніше не було.

НАТО має серйозно розглянути можливість використання своїх винищувачів для збивання російських ракет і безпілотників, випущених по українських цивільних об'єктах, так само як вони це робили проти іранських ракет, випущених по Ізраїлю. Це було б серйозним ударом по здатності Росії продовжувати вести війну в Україні.

Захід має чітко сказати Путіну, що будь-яке порушення режиму припинення вогню матиме стратегічний вплив на Путіна і саму Росію. Виникає відчуття, що російський народ, економіка якого зазнає краху, абсолютно готовий до припинення бойових дій в цій війні. Будемо сподіватися, що їхні голоси почують в Москві голосно і чітко, і Путін їх помітить.