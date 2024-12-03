Такое мнение в разговоре на 24 Канале озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, добавив, что Трамп может сделать это путем усиления поддержки Украины. Больше об этом, ядерных угрозах Кремля и положении Путина – читайте далее в материале.

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"Самолеты НАТО должны сбивать российские ракеты"

Владимир Путин угрожает ядерным оружием Украине и всем западным странам, которые предоставляют нам ракеты большой дальности, в частности США, Франции и Великобритании. Также Путин заявил, что несколько ударов его "новой" гиперзвуковой межконтинентальной ракеты будут похожи на ядерный удар. Как вы на это реагируете и не считаете, что мы ближе к глобальной ядерной войне, чем когда-либо прежде?

Думаю, здесь есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего ядерные угрозы, звучащие от Путина, не являются чем-то новым. Россияне угрожают с начала большой войны – уже более тысячи дней. Мы должны быть достаточно осторожными в этом вопросе, но я не думаю, что кто-то верит в то, что мы называем "армагеддоном" – ядерную атаку по всему миру. Ведь это было бы абсолютно против всего, что, по словам Путина, он пытается достичь.

Когда дело доходит до тактической ядерной угрозы, я думаю, есть то, что спровоцировало его резкие заявления в последние несколько дней. Причина заключается в том, что он знает, что сейчас Украина имеет британские ракеты Storm Shadow и американские ATACMS с разрешением наносить удары по России. Фактически, это сводит на нет тактическое ядерное оружие Путина.

Если говорить очень простым языком, то причина заключается в том, что тактическое ядерное оружие Путина – это или боеголовка на ракете "Искандер", или сброшенная с реактивного самолета Су-35. Оба эти тактические ядерные оружия имеют радиус действия около 400 миль. Так что, чтобы наносить удары по городам на территории Украины, их нужно запускать прямо из Украины или очень близко к границе.

Путин теперь знает, что ему будет невероятно трудно со Storm Shadow и ATACMS, поэтому, я считаю, что угроза ядерного удара должна быть отвергнута на Западе. Они (западные лидеры – 24 Канал) не должны бояться Путина только потому, что он собирается атаковать тактическим ядерным оружием.

Второй пункт – гиперзвуковая ракета, о которой вы упомянули и которой, как утверждают россияне, они обстреляли Украину 21 ноября. Более того, впоследствии в России заявили, что выпустят эту гиперзвуковую ракету по бункерам командования и управления в Киеве и вокруг самой Украины. Думаю, что это эскалация.

Учитывая массированный натиск ракет, которые выпустили по Украине, особенно по энергетической инфраструктуре за последние несколько дней, Западу нужно очень внимательно обдумать, как он может поддержать Украину в ее противовоздушной обороне. Я считаю, что самолеты НАТО, в частности из Великобритании и Франции, должны быть привлечены для поддержки Украины в вашем воздушном пространстве.

США сделали это, чтобы поддержать Израиль во время обстрела со стороны Ирана: и британские, и американские, и французские истребители сбивали ракеты из международного воздушного пространства. Поэтому я считаю, что НАТО должно серьезно рассмотреть возможность сделать то же самое.

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Многие опасались эскалации, атакуя иранские ракеты, выпущенные по Израилю, но на самом деле это ускорило прекращение огня между Израилем и "Хезболлой", которая является иранским прокси. Позиции Ирана значительно ухудшились. Думаю, сейчас мы подходим к этапу, когда НАТО надо серьезно рассмотреть использование своих самолетов для предотвращения ракетных обстрелов украинской инфраструктуры и гражданских целей Украины в крупных городах.

Что станет концом для Путина

Не считаете ли вы, что важно напомнить России о способности Запада ответить ядерным оружием в случае ядерного нападения? Поскольку мы уже длительное время слышим эту риторику эскалации из Кремля. Владимир Путин продолжает угрожать Западу ядерной атакой.

Да, я считаю, что очень важно напомнить Путину о возможностях НАТО и тот факт, что Альянс вместе со всеми странами в военном отношении значительно мощнее, чем россияне. Но со стороны НАТО и западных столиц не было никакого ответа на все эти угрозы о ядерной атаке.

Очень маловероятно, что Запад сам ответит ядерным оружием на этом этапе, но, я думаю, то, что они сделают, – это потрясающий ответ конвенционным вооружением. С мощностью западных военно-воздушных сил и их обычными возможностями они могли бы уничтожить российскую армию и их военно-воздушные силы.

Путин должен это знать. Именно поэтому он постоянно угрожает эскалацией. Думаю, что для морального духа народа Украины было бы очень важно услышать, как премьер-министр Великобритании и другие политики просто повторяют Путину, что будет означать ядерный удар по Украине, и что он станет концом Путина и окончанием российского вторжения в Украину. Поэтому есть как психологическое, так и физическое требование просто заявить, что эскалация будет означать для самой России.

На Западе ведутся дискуссии о технической готовности НАТО к глобальной ядерной войне. Россия имеет более 4000 ядерных боеголовок, 1700 боеголовок готовы к использованию прямо сейчас. Готов ли Запад к ядерной войне с Россией на этом этапе? И способно ли НАТО перехватывать такие межконтинентальные гиперзвуковые ракеты?

Думаю, что это 2 очень важных и больших вопроса. Когда говорится о ядерном паритете, как мы это называем, взаимно гарантированное уничтожение между Россией и Западом, то, думаю, что Запад абсолютно готов. Паритет есть. Россия вполне может иметь около 4000 единиц ядерного оружия, но Запад также готов.

США поддерживают французские и британские правительства, которые также имеют ядерный потенциал. Так что я не думаю, что есть какие-то сомнения и Путин хорошо осознает, что обмен ядерными ударами между этими государствами вызвал бы взаимно гарантированное уничтожение. И на этом все бы закончилось. Путин это точно знает, поэтому я уверен, что в частных каналах до сих пор ведутся дискуссии между различными правительствами, чтобы убедиться, что этого не произойдет. Поэтому не стоит иметь какой-то страх.

Когда дело доходит до перехвата этих межконтинентальных баллистических ракет, безусловно, Соединенные Штаты имеют всеобъемлющие возможности, другие страны – меньше. Но я бы также сказал, что Россия не имеет средств для перехвата американских и британских межконтинентальных баллистических ракет.

К тому же много своих средств противовоздушной обороны россияне потеряли в войне с Украиной. Поэтому преимущество сейчас больше на стороне Запада. И Запад должен говорить, что Россия, вероятнее всего, пострадает гораздо больше в случае обмена ядерными ударами.

Относительно гиперзвуковых ракет, о которых постоянно говорят россияне, то в 2023 году было много разговоров о ракетах, которые якобы невозможно сбить. Но Украине удалось сбить большинство из них, и даже последнюю гиперзвуковую ракету, хотя она все-таки упала.

Думаю, если бы западные силы, и особенно США, отдали Украине свои системы противовоздушной обороны высокого уровня, то даже это "новейшее супергиперзвуковое оружие", как это называет Путин, также было бы сбито. В общем, очень большой паритет, даже преимущество Запада в ядерном ударе, и опять же западные лидеры артикулируют это.

Для меня, как эксперта по ядерному оружию, очень ценно заверить в этом украинцев. А также, чтобы любому, кто смотрит, слушает, читает нас в России, было понятно, что россияне покажут значительно худшие результаты в обмене ядерными ударами, чем Запад.

Путин загнан в угол

Владимир Путин пригрозил Украине ударами по центрам принятия решений. Он угрожает этим еще с начала полномасштабного вторжения, но имеют ли эти удары какой-то смысл с военной точки зрения? Как вы считаете, могут ли такие удары помочь России одержать стратегическую победу?

Я не уверен, что могут. Безусловно, удары Украины по российским командно-контрольным центрам в Крыму, а также в других частях Украины, которые удерживает Россия, – были очень эффективными. Особенно, удары по командно-контрольным центрам в Белгороде и Курске.

Сейчас Путин угрожает нанести удары по центрам в Киеве, но я был бы очень удивлен, если бы эти удары были эффективными. Украинские военные и правительство будут иметь много планов на случай чрезвычайных ситуаций, которые они смогут преодолеть, если это произойдет. Поэтому я думаю, что это, вероятнее всего, риторика Путина, который становится все более отчаянным.

Перед тем Министерство обороны США обнародовало обновленную информацию, в которой указано, что россияне потеряли в войне 700 тысяч человек убитыми и ранеными, и это не окончательная цифра. Похоже, что они теряют 2000 солдат в день в Курской области. Даже полагаясь на десятки тысяч северокорейских солдат, россиярне скоро закончатся.

Думаю, что здесь есть ряд вещей. Путин становится более отчаянным. Мир знает, что Дональд Трамп войдет в должность 20 января 2025 года. И сейчас в США звучит много разговоров о том, что он заставит Путина прекратить огонь. Также много говорят о том, что его новый представитель в Украине, министры обороны увеличат военную поддержку для Украины, а не уменьшат ее, как некоторые предполагали.

Думаю, вы сложили все эти вещи вместе и можете увидеть, что Путин чувствует, что загнан в угол. Поэтому он делает все, чтобы попытаться занять лучшую позицию до конца января. Очень важно, чтобы страны НАТО, особенно те, что в Европе, сделали все, чтобы Украина находилась в лучшем положении в конце января. Ведь сейчас ситуация сложная, я думаю, все это знают.



Владимир Путин / Getty Images

Насколько Кремль близок к применению ядерки

BBC сообщило о российском дезертире, который ранее служил в ядерных силах страны-агрессора. По его словам, ядерное оружие России в начале полномасштабного вторжения находилось в полной боевой готовности. Планировала ли Россия запустить ядерное оружие по Западу или Украине в течение первых недель незаконного вторжения?

Думаю, что на эту историю можно смотреть с совершенно разных направлений. Во-первых, стратегические ядерные силы всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности. К примеру, британский ядерный потенциал есть на подводных лодках Trident, которые всегда готовы к стрельбе. Аналогичная ситуация в США и Франции – их ядерные силы всегда наготове.

Стоит отметить, что этого российского дезертира приравнивали к командиру высокого ранга. Это не так, он был младшим офицером и занимался тем, что мы называем защитой вооруженных сил – был охранником, который охранял базу, где хранится это ядерное оружие. Поэтому наличие у него большого доступа к ядерке остается под вопросом. Это лишь часть той информации в пропагандистской кампании, которую, без сомнения, Россия хочет разжечь.

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Все, кто имеют ядерное оружие, всегда находятся на пике готовности. Если ваш враг думает, что вы не выстрелите из своего ядерного оружия, то это уже не сдерживающий фактор. В период повышенной готовности Путин знал, что его действия являются незаконными, и Запад выступит за это. Россияне не были ближе к использованию ядерного оружия 24 февраля 2022 года, чем, возможно, сегодня.

Курскую область важно удерживать до Нового года

Издание Financial Times сообщило, что Украина нанесла удар по подпольному командному центру в Курской области, в результате чего погибли десятки российских и северокорейских офицеров. Украина применила крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Ожидаете ли вы, что такие удары будут продолжаться и что такая стратегия может заставить Путина сесть за стол переговоров?

Да, я ожидаю, что эти удары будут продолжаться. В частности, с помощью Storm Shadow, это идеальное оружие для таких вещей. Боеголовка состоит из двух частей и как только ракета попадает в цель, она может достичь цели под землей, а затем снова взорваться. Поражать пункты командования и управления, которые базируются глубоко под землей, – это именно то, для чего она предназначена.

Уничтожая командование и управление врага, его силы, размещающиеся впереди, становятся уязвимыми. Я ожидаю, что это продлится как можно дольше, потому что тот, кто будет удерживать Курщину на Рождество или Новый Год, находится в очень сильной позиции. Россияне прилагают много усилий, пытаясь вернуть как можно больше территории в Курской области.

Они думают, что будут в гораздо лучшем положении, если прекращение огня благодаря Дональду Трампу наступит в январе 2025 года. Поэтому да, эти удары будут продолжаться. Есть сообщения, что Британия передала Украине больше ракет Storm Shadow. Это хорошая новость. Будем надеяться, что они смогут реально изменить ситуацию и помочь Украине выстоять во время незаконного вторжения России.

Трамп вынудит Россию к миру на условиях Украины

Дональд Трамп назначил Майкла Уолца советником по Нацбезопасности США, а специальным представителем по делам России и Украины станет бывший военный командующий США, генерал-лейтенант Кит Келлог. Согласно данным CNN, они будут пытаться продвигать инициативу прекращения огня. С другой стороны Reuters сообщило, что Кремль будет готов к этому, но на условиях России. Что вы ожидаете и думаете о возможности прекращения боевых действий в Украине в 2025 году?

Будем надеяться, но это действительно зависит от того, на чьих условиях. Что бы люди не думали о президенте Трампе и некоторых его кандидатах на определенные ключевые должности, на самом деле большинство людей, которые собираются занимать их, очень оптимистично настроены относительно поддержки Украины. Это, как ожидается, вероятнее всего, зацепит Кремль и, конечно, Путина.

Думаю, что Путин рассчитывал на то, что Трамп будет более благосклонен к россиянам, но из Вашингтона сейчас транслируются признаки, которые свидетельствуют о том, что Трамп собирается усилить поддержку Украины. Именно поэтому россияне сейчас бросают на Украину все, что только можно. Похоже, 20 января 2025 года США потенциально собираются усилить свою военную поддержку Украины и Путину придется идти на компромисс с ней на ее условиях.

Путин понимает, что Соединенные Штаты являются фундаментальным игроком в этом, и если Трамп хочет увеличить поддержку и заставить Путина уступить, то, вероятно, он сможет это сделать. Надеюсь, что люди в Украине почувствуют немного больше оптимизма от президентства Трампа, которое начнется в конце января 2025 года.

Будем надеяться, что люди в Кремле и Путин поймут, что это может быть очень плохой новостью для него. И одновременно таким образом будет возможность достичь прекращения огня в Украине, но на ее условиях, а не России.

Что означает прекращение огня для исхода этой войны в долгосрочной перспективе?

Краткосрочное прекращение огня никому не принесет пользы. Прекращение огня должно соответствовать потребностям украинского правительства, и оно должно обеспечить долгосрочный мир. Совершенно очевидно, что Путин, если он победит в Украине, не остановится на достигнутом. И я думаю, что западные лидеры сейчас начинают понимать и верить в это.

Учитывая это, очевидно, что российская экономика находится в ужасном состоянии и свободном падении. Об этом сообщают по всему миру и фактически даже из Москвы. Обваливается рубль. Что бы Путин не думал, он не может продолжать воевать без денег.

Россияне вдруг начинают понимать, что на самом деле магазины пустеют, в магазинах нет еды, и это становится очень-очень серьезно. Другое дело, конечно, что российская армия абсолютно опустела не только из-за своих потерь в живой силе, но и потери своих танков и самолетов.

Я уверен в хорошем мире и прекращении огня, которые будут длительными, потому что, безусловно, если НАТО "поиграет мышцами", то у Путина не будет реальных шансов.

Будет ли предусматривать это прекращение огня присоединение Украины к НАТО? Возможно, не в краткосрочной перспективе, но, надеюсь, в долгосрочной так и будет. Фундаментальная часть заключается в том, что любые переговоры о прекращении боевых действий и мир должны быть на условиях Украины. Иначе это будет очень кратковременно и погрузит Европу в войну на много-много лет.

Как можно обеспечить прекращение огня

Есть много идей по обеспечению соблюдения соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией. В частности, переброска британских войск в демилитаризованную зону для обеспечения режима прекращения огня, предоставление Украине стратегического неядерного сдерживания или даже возвращение Украине собственного ядерного потенциала. Что должно быть ключом к выполнению соглашения о прекращении боевых действий?

Ваш вопрос заключается в том, насколько сложным может быть прекращение огня, и именно поэтому оно должно быть долгосрочным. Мы слышали от США предложение, возможно, даже от президента Трампа, что демилитаризованная зона может быть патрулирована британскими войсками. Я не уверен, что это действительно лучший план. Такая демилитаризованная зона вполне может сработать, и ООН, которая до сих пор была довольно некомпетентной в этой войне, могла бы сыграть там свою роль с войсками.

Когда дело доходит до способности нанести ответный удар, я думаю и знаю, что президент Владимир Зеленский последние несколько недель говорил о том, что Украина перестроит свой собственный потенциал ядерного оружия. После того, как ядерное оружие Украины было отобрано в 1994 году в рамках Будапештского меморандума, который Россия, США и Великобритания подписали для защиты Украины.

Этого явно не произошло, но я ожидаю, что, возможно, США, Великобритания и Франция обеспечат этот стратегический запас оружия для Украины, чтобы убедить Путина повторно не совершать нападение на Украину после прекращения огня. Это все нужно обсудить. Я считаю, что ничего нельзя исключать.

Мы знаем, каким стратегом является Путин, каким бы страшным он ни был. Важно, чтобы Запад, который поддерживает Украину, был одинаково умным в переговорах и поддерживал это прекращение огня. Главное – это добиться прекращения боевых действий на условиях Украины, а потом решить, как лучше всего обеспечить соблюдение этого перемирия и ничего на этом этапе не стоит снимать с повестки дня.

Могут ли крылатые ракеты большой дальности Tomahawk сыграть ключевую роль в будущем сдерживании, гарантируя, что Россия не попытается снова вторгнуться в Украину?

Я не уверен, что какое-то конкретное оружие, такое как крылатые ракеты Tomahawk, сделает это. Думаю, что именно общая мощь НАТО может это сделать. Альянс должен напрячь свои "мышцы", а этого раньше не было.

НАТО должно серьезно рассмотреть возможность использования своих истребителей для сбивания российских ракет и беспилотников, выпущенных по украинским гражданским объектам, так же как они это делали против иранских ракет, выпущенных по Израилю. Это было бы серьезным ударом по способности России продолжать вести войну в Украине.

Запад должен четко сказать Путину, что любое нарушение режима прекращения огня будет иметь стратегическое влияние на Путина и саму Россию. Возникает ощущение, что российский народ, экономика которого терпит крах, абсолютно готов к прекращению боевых действий в этой войне. Будем надеяться, что их голоса услышат в Москве громко и четко, и Путин их заметит.