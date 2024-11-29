Цього ж дня з'явилася новина про лист Андрія Сибіги до його європейських колег. Reuters ознайомилося з листом, в якому міністр закордонних справ просить про те, щоб Київ запросили до НАТО уже наступного тижня. 24 Канал розкаже деталі з посиланням на Sky News.

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Що сказав Зеленський про вступ України до НАТО

Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, ми повинні взяти під парасольку НАТО ту територію України, яку ми контролюємо. Ми повинні зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом,

– цитують його журналісти.

За словами президента, необхідно припинити вогонь, щоб гарантувати, що Путін не повернеться, аби захопити ще більше української території. Якщо ж НАТО відмовиться накрити парасолькою підконтрольні Києву території, Путін точно повернеться.

Утім, запрошення до НАТО має визнавати міжнародно визнані кордони України.

"Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо українська територія, яку він контролює, буде взята під парасольку НАТО, що дозволить йому вести переговори про повернення решти пізніше дипломатичним шляхом", – підсумували медійники.

Цікаво! У розмові з Макроном 29 листопада Зеленський підкреслив важливість запрошення України до НАТО. А у вечірньому зверненні сказав, що говорив і з Шольцом.