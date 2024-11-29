Глава британської розвідки закликав до посиленої підтримки України, попередивши про можливі катастрофічні наслідки, якщо переможе Росія. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Чому Річард Мур підтримує Україну

За його словами, якщо Росія зуміє перетворити Україну на підконтрольну державу, це стане величезною загрозою для безпеки Великої Британії, Франції, Європи та всього західного світу.

Зверніть увагу! Мур зауважив, що Росія вже здійснює численні саботажні дії на території Європи, зокрема за допомогою кібератак та підпалених об’єктів, і активно використовує ядерну риторику, щоб залякати країни, які підтримують Україну.

Глава британської розвідки також наголосив на важливості підтримки України та попередив, що наслідки відмови від цієї допомоги будуть набагато гіршими. В разі успіху Росії, Китай, Північна Корея та Іран можуть стати агресивнішими на міжнародній арені, що ще більше ускладнить глобальну ситуацію.

Він підкреслив, що співпраця Великої Британії та Сполучених Штатів є важливою для забезпечення безпеки їхніх суспільств та обіцяв продовжити підтримку у боротьбі проти цих загроз.

Яка думка інших країн щодо війни в Україні