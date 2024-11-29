Кирило Буданов вважає, що такі заяви є спробою Росії перешкодити будь-яким крокам, спрямованим на завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на BBC.

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Що сказав керівник ГУР про застосування Росією нових ракет

Буданов підкреслив, що Росія вже задіяла практично всі види озброєнь, які має у своєму арсеналі, зокрема підводні човни та стратегічну авіацію.

Водночас, за його словами, нічого принципово нового у цих ракетах немає.

Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували,

– додав керівник ГУР.

Нещодавно Владімір Путін погрожував ударами ракетами "Орешник" по "центрах ухвалення рішень" у Києві, заявляючи про можливу атаку. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко сказав, що російський президент намагався підняти ставки та посіяти паніку через інформаційний вплив.

Що відомо про останню міжконтинентальну ракету Росії "Орешник"