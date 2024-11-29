Кирилл Буданов считает, что такие заявления являются попыткой России помешать любым шагам, направленным на завершение войны. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

Смотрите также Последствия антигосударственных решений: Буданов отреагировал на применение Россией украинских Ту-160

Что сказал руководитель ГУР о применении Россией новых ракет

Буданов подчеркнул, что Россия уже задействовала практически все виды вооружений, которые имеет в своем арсенале, в частности подводные лодки и стратегическую авиацию.

В то же время, по его словам, ничего принципиально нового в этих ракетах нет.

Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали,

– добавил руководитель ГУР.

Недавно Владимир Путин угрожал ударами ракетами "Орешник" по "центрам принятия решений" в Киеве, заявляя о возможной атаке. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сказал, что российский президент пытался поднять ставки и посеять панику из-за информационного влияния.

Что известно о последней межконтинентальной ракете России "Орешник"