Кирилл Буданов считает, что такие заявления являются попыткой России помешать любым шагам, направленным на завершение войны. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.
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Что сказал руководитель ГУР о применении Россией новых ракет
Буданов подчеркнул, что Россия уже задействовала практически все виды вооружений, которые имеет в своем арсенале, в частности подводные лодки и стратегическую авиацию.
В то же время, по его словам, ничего принципиально нового в этих ракетах нет.
Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали,
– добавил руководитель ГУР.
Недавно Владимир Путин угрожал ударами ракетами "Орешник" по "центрам принятия решений" в Киеве, заявляя о возможной атаке. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сказал, что российский президент пытался поднять ставки и посеять панику из-за информационного влияния.
Что известно о последней межконтинентальной ракете России "Орешник"
- Ракета "Орешник" является модификацией старых технологий, похожих на межконтинентальные баллистические ракеты, а не новым гиперзвуковым оружием, как заявляет Россия.
- Эксперты считают, что использование "Орешника" с конвенционными боеголовками является неэффективным и дорогим, при этом новые системы перехвата могут успешно противодействовать таким угрозам.
- Ракета базируется на РС-26, которая никогда не была принята на вооружение, и ее дизайн уменьшает дальность, удаляя одну из ступеней двигателя.
- Несмотря на попытки подать "Орешник" как новейшее вооружение, он является лишь комбинацией известных технологий, а его эффективность и целесообразность остаются под сомнением.