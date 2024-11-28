Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных экспертов, информирует 24 Канал.

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Исследование обломков ракеты средней дальности, известной как "Орешник" или "Лещина", подтвердило ее родство с традиционными МБР.

По данным издания, ракета сбросила несколько боеголовок на отдельные цели с помощью так называемого автобуса с индивидуально нацеливаемыми боеголовками (MIRV). Этот компонент позволяет доставлять несколько боеголовок в разные точки поражения, маневрируя над атмосферой благодаря малым газовым двигателям.



Ракета имеет боеголовки / Инфографика reuters

Этапы запуска ракеты "Орешник":

Непосредственно перед тем, как выпустить боеголовки, MIRV ориентируется с помощью бортовых систем наведения, чтобы она могла направить каждую из них на определенную цель.

MIRV движется через пространство к целевой зоне. Именно на этом этапе ракета наиболее уязвима для перехвата на курсе.

MIRV отделяется от верхней ступени и после короткого ускорения летит по баллистической траектории в космосе к своей цели.

Первая ступень ракеты отделяется, сбрасывая вес сгоревших двигателей и пустого топливного хранилища.

Ракета стартует, двигаясь двигателями первой ступени, быстро ускоряясь, когда начинает вращаться и ориентироваться на запрограммированную траекторию.

Сомнительные преимущества ракеты "Орешник"

Несмотря на заявления российского президента, военный эксперт Джеффри Льюис отмечает, что все баллистические ракеты средней дальности являются гиперзвуковыми, поэтому утверждения об уникальности "Орешника" не соответствуют действительности.

Кроме того, современные системы перехвата, такие как Arrow 3 (Израиль) или SM-3 Block 2A (США), спроектированы именно для борьбы с подобными угрозами.

Анализ обломков

Исследование обломков ракеты выявило, что ключевые компоненты, найденные на месте удара, не являются революционными. Среди обломков были обнаружены части автобуса MIRV, который выполняет роль основной системы доставки боеголовок, а также навигационные устройства, топливные баки и другую электронику.

Происхождение и использование

По данным Центра стратегических и международных исследований, "Орешник" создан на основе ракеты РС-26, которая способна нести ядерный заряд, но никогда не была принята на вооружение. Эксперты предполагают, что новый дизайн удалил одну из ступеней двигателя, уменьшив дальность ракеты.

Джеффри Льюис критикует использование "Орешника" с конвенционными боеголовками из-за его высокой стоимости и низкой эффективности. Аналогичные программы в США, например, Conventional Prompt Strike, были закрыты из-за риска путаницы: запуск такой ракеты может быть ошибочно воспринят как ядерный удар.



Фрагменты ракеты "Орешник" / Инфографика reuters

Важно. Несмотря на попытки подать "Орешник" как новейшее вооружение, эксперты сходятся во мнении, что это лишь комбинация давно известных технологий. Разработка таких ракет может указывать на стремление России к инновациям в ракетостроении, но их эффективность и целесообразность остаются под сомнением.