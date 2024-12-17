В России погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Это создаст революционную ситуацию: на что панически боится согласиться Кремль

Что известно о ликвидации генерал-лейтенанта

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кирилдов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты армии России.

Кто такой Игорь Кириллов

Российский военачальник, генерал-лейтенант. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Кандидат военных наук. Герой Труда России.



Он проводил брифинги минобороны России, на которых рассказывал о подготовке терактов на территории страны-агрессора.

Взрыв в Москве прогремел 17 декабря. В результате него погибли два человека. Среди них и российский топ-генерал. согласно одной из версий, взрывчатку примотали к самокату у входа в подъезд. Взрывное устройство взорвали дистанционно.

Однако существует также и другая версия. В частности, что взрывчатку заложили непосредственно в подъезде.

16 декабря стало известно, что правоохранители СБУ заочно сообщили о подозрении в военном преступлении российскому генералу Игорю Кириллову. Он приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

По приказу этого генерала враг 4 800 раз использовал химические боеприпасы. Говорится только о зафиксированных случаях с начала полномасштабного вторжения.

Россияне используют на поле боя боеприпасы с отравляющими веществами. Они сбрасывают их с FPV-дронов. При действии гранаты с химическим зарядом ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути. Таким образом вражеские войска заставляют украинских военных выходить из окопов под прямой огонь.

Во время следствия выяснили, что в большинстве случаев россияне применяют опасные химические вещества на горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств за плотным артобстрелом.

Во время полномасштабного вторжения более 2 тысяч украинских военных получили химические отравления различной степени в ходе боевых действий.