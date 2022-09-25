Про це повідомила депутатка Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук. Вона зазначила, що звільнена з російського полону Мар'яна Мамонова народила здорову дівчинку у ніч проти 25 вересня.

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Дівчинка з'явилася на світ у Луцьку

Відомо, що медикиня Мар'яна Мамонова народила дівчинку у Волинському обласному перинатальному центрі. Малеча з'явилася на світ з вагою 3 255 грамів і зростом 56 сантиметрів. Мар'яна, а також її донечка наразі перебувають у задовільному стані.

Дізналася про вагітність, коли була на "Азовмаші"

Медикиня Мар'яна Мамонова раніше розповідала, що про свій стан дізналася тоді, коли перебувала на "Азовмаші". На відміну від інших військовополонених, до неї ставилися добре.

Вона перебувала на збереженні у донецькій лікарні. За словами Мамонової, медичний персонал до неї ставився добре. Її ніхто ані ображав, ані принижував. Хоч вона і розмовляла лише українською мовою.

За словами захисниці "Азовсталі", медики повелися професійно. Вони не влаштовували жодних мовних і політичних суперечок. Натомість ставилися до неї винятково як до вагітної, і ніяк інакше.

Нагадаємо, що Мар'яна Мамонова – одна з тих, кого вдалося обміняти на Медведчука, котрий слідчим надав усі можливі покази. 21 вересня стало відомо, що додому повернулися 200 Героїв нашої держави. Крім них, з полону вдалося звільнити 5 героїв-командирів "Азовсталі". Їх обміняли на 55 російських полонених.

Важливий момент! Мовиться про звільнення Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, а також Дениса Шлегу та Олега Хоменка. Усі вони поки не завершаться бойові дії перебуватимуть у Туреччині. Наші бойові командири – під захистом президента країни Реджепа Ердогана.

Наостанок додамо інформацію щодо наших бойових командирів. За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Калина, сам обмін обговорювали упродовж 3 місяців. Цікаво, що сам Реджеп Ердоган "дуже тепло" ставився до цього болючого для кожного українця питання.

Він також додав, що спочатку у списку було 15 імен. Але узгодити його з росіянами не вдалося. Тож довелося скоротити його втричі.

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