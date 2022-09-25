Так, чимало пар, які просто зустрічалися, але ніяк не зважувалися на цей важливий крок, саме зараз одружуються. Адже кохання ніщо і ніхто не зламає, навіть російський полон.

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Національна гвардія України повідомила, що один із захисників, які повернулися із полону 21 вересня, зробив своїй другій половинці пропозицію руки і серця.

Наш легендарний український Хорус, Герой України, якого нещодавно було звільнено з полону, освідчився своїй коханій,
– повідомили у Нацгвардії.

Український військовий перебував на реабілітації в лікарні, й вирішив, що більше немає сенсу відкладати на потім, тому освідчився дівчині прямо в лікарняній палаті. Його кохана прийняла пропозицію.

Хорус освідчився коханій прямо у лікарні: дивіться відео

Повернення українських захисників з полону: коротко

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