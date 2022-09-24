Кожен день наближає Україну до перемоги. Про головні події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:59 Стали відомими подробиці ракетного удару по Запоріжжю. Як розповів Олександр Старух, внаслідок цього загинула одна людина. Ще семеро зазнали поранень. Усім їм надали медичну допомогу.

05:08 Російські загарбники почали проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. Як зазначив президент США Джо Байден, країна ніколи не визнає анексії українських земель росіянами. Крім того, він наголосив, що нашій державі продовжать надавати допомогу.

04:46 В ОК "Південь" також розповіли про втрати ворога на фронті за минулу добу. У регіоні наші військові завдали 20 авіаударів по ворогу. Відомо, що уражень зазнав Каховський міст. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали близько 290 ударів по загарбниках. Внаслідок цього вдалося понищити:

понтонну переправу в Новій Каховці,

2 скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі,

3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах,

станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру,

зенітно-ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі Миколаївщини,

колону озброєння та техніки в Каховці.

А ще наші військові знищили 51 окупанта, гаубицю "МСТА-Б", танк, а також 16 одиниць автомобільної та бронетехніки.

04:09 Стало відомо про ракетний обстріл Запоріжжя. Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, ворог атакував обласний центр під час повітряної тривоги. Зафіксовано 5 "прильотів". Окупанти поцілили у житловий будинок, внаслідок чого поранень зазнали його мешканці.

03:18 Стало відомо, що російські військові скинули контейнер з отруйною речовиною на позиції наших військових на Півдні. Як розповіли в ОК "Південь", зробив це ворог з використанням безпілотника. За попередньою інформацією, мовиться про хлорпікринову гранату К-51. На щастя, бойові медики спрацювали чітко. Тож втрат і критичних станів серед захисників України немає.

02:49 Журналісти росЗМІ наголошують на тому, що планові 300 тисяч призваних "резервістів" – міф. Насправді у росії планують відправити на фронт 1,2 мільйона людей. Рівно стільки осіб планують набрати до війська. І саме ця цифра прихована у сьомому секретному пункті указу про часткову мобілізацію. Цікаво, що лише у Москві хочуть призвати до 16 тисяч бійців, а от у Санкт-Петербурзі – до 3,2 тисячі.

01:30 Володимир Зеленський дав інтерв'ю Алену Делону. У ньому президент України наголосив на тому, що путін прекрасно знає, скільки людей гине у війні проти нашої держави. Зеленський підкреслив, що усе це – частина плану диктатора з кремля.