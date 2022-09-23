Ще один день наближає Україну до перемоги над росією. Про події 212 доби повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:17 Російські військові 22 вересня обстріляли нещодавно звільнене місто Куп'янськ Харківської області, є постраждалі. Поранені 3 дітей та літня жінка.

03:54 Авіація України за 22 вересня завдала 13 ударів по ворогу, а сили протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збили 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, зокрема з ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами – в Бериславському.

01:52 США заспокоїли українців, що погрозливі заяви путіна щодо ядерної зброї ніяк не впливають на безпекову допомогу від Штатів.

00:07 Бен Ходжес порівняв дії владіміра путіна з діями адольфа гітлера перед смертю. На думку генерала США поведінка очільника кремля нагадує фюрера в останні дні третього рейху.

Відповідну інформацію колишній командувач військами США в Європі повідомив після указу путіна.

00:02 Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Окупанти запустили близько 10 ракет. Росія знову атакувала об'єкти інфраструктури міста. Інформації щодо постраждалих і руйнувань не було.