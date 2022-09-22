Президент під час вечірнього звернення 22 вересня також сказав, що Україна змогла звільнити значну частину території від окупантів та звільняє людей з російського полону.

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Україна рухається до перемоги

І Україна змогла змінити хід війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватні, відчув, що ми можемо перемогти і рухаємось до перемоги. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради цього! Заради нашої перемоги,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що росія намагається втягнути все більше сил у війну. Саме такою є реакція агресора на факт української сили. За словами Зеленського:

російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала і посипалась;

тепер, через мобілізацію, війна росії проти України для більшості росіян – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім.

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Володимир Зеленський відзначив, що будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого. Адже нас мають цікавити тільки наші завдання:

звільнення нашої країни;

захист наших людей;

мобілізація світової підтримки для реалізації наших завдань.

Зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти. Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого,

– пояснив президент.

Він додав, що нас підтримують тепер майже всі. Президент подякував президенту Байдену, Макрону, Шольцу, президенту Фінляндії, Польщі, державам Балтії, Боррелю, пані Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, ОБСЄ та всім європейцям від Ісландії до Румунії. Також – Великій Британії, Туреччині, Канаді.

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Президент України розповів, що кремль ховає перспективу переговорів своїми ж руками. Володимир Зеленський пригадав, що у росії пройшли протести проти мобілізації – хай і не масові, але вони були та є.

І це є показник. Не тільки в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, Бурятії, інших національних республіках і областях росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть,

– сказав Зеленський.

Президент також відзначив, що росіяни вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств та тортур українців.

"Бо ви мовчали. Бо ви мовчите. І зараз вам час вибору. Для чоловіків у росії це вибір загинути чи жити, стати калікою чи зберегти здоров'я. Для жінок у росії вибір – втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити їх від загибелі, від війни, від однієї людини", – сказав президент.

Володимир Зеленський відзначив, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані та підписані ще до того, як з'явилося це рішення щодо мобілізації. Ба більше, росія хоче мобілізувати до мільйона чоловіків. Кремль братиме на війну в Україну усіх без розбору.

55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за пів року. Десятки тисяч поранені, скалічені. Бажаєте більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтесь в український полон. Це варіанти для вас, щоб вижити,

– закликав Володимир Зеленський.

Щодо російських матерів сказав, щоб не сумнівалися, – діти верхівки росії на війну проти України не підуть.

"Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають", – зауважив Зеленський.

Також пригадав, що ми своїх захисників повертаємо і робимо все, щоб суспільство та світ бачили, як Україна захищає людей і базові людські цінності.

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