Президент во время вечернего обращения 22 сентября также сказал, что Украина смогла освободить значительную часть территории от оккупантов и освобождает людей из российского плена.

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Украина движется к победе

И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе. Я благодарю каждого и каждой, кто воюет и работает ради этого! Ради нашей победы,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что россия пытается втянуть все больше сил в войну. Именно такова реакция агрессора на факт украинской силы. По словам Зеленского:

российское решение о мобилизации – это откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась;

теперь, из-за мобилизации, война россии против Украины для большинства россиян – это не что-то там по ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом.

​Президент объяснил, как изменилась поддержка Украины в мире после 24 февраля

Владимир Зеленский отметил, что какие-либо решения российского руководства не меняют для Украины ничего. Ведь нас должны интересовать только наши задачи:

освобождение нашей страны;

защита наших людей;

мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач.

Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля,

– объяснил президент.

Он добавил, что нас поддерживают сейчас почти все. Президент поблагодарил президента Байдена, Макрона, Шольца, президента Финляндии, Польши, государства Балтии, Борреля, госпожу Урсулу фон дер Ляйен, Шарля Мишеля, ОБСЕ и всех европейцев от Исландии до Румынии. Также – Великобританию, Турцию, Канаду.

Это выбор умереть или жить – Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины рассказал, что кремль прячет перспективу переговоров своими же руками. Владимир Зеленский напомнил, что в россии прошли протесты против мобилизации – пусть и не массовые, но они были и есть.

И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальный настрой в регионах россии. Мы видим, что люди в Дагестане, Бурятии, других национальных республиках и областях россии понимают, что их просто бросили. Бросили на смерть,

– сказал Зеленский.

Президент также отметил, что россияне уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев.

"Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора. Для мужчин в россии это выбор погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. Для женщин в россии выбор потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что повестки на 300 тысяч были напечатаны и подписаны еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Более того, россия хочет мобилизовать до миллиона мужчин. Кремль будет брать на войну в Украине всех без разбора.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Сражайтесь. Бегите. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить,

– призвал Владимир Зеленский.

Относительно российских матерей сказал, чтобы не сомневались – дети верхушки россии на войну против Украины не пойдут.

"Те, кто принимает решение в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят", – заметил Зеленский.

Также напомнил, что мы своих защитников возвращаем и делаем все, чтобы общество и мир видели, как Украина защищает людей и базовые человеческие ценности.

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