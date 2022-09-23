Еще один день приближает Украину к победе над россией. О событиях 212 суток полномасштабной войны читайте в материале 24 канала.

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05:17 Российские военные 22 сентября обстреляли недавно освобожденный город Купянск Харьковской области, есть пострадавшие. Ранены 3 детей и пожилая женщина.

03:54 Авиация Украины за 22 сентября нанесла 13 ударов по врагу, а силы противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбили 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению 2 пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 центров вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склада с боеприпасами – в Бериславском.

01:52 США успокоили украинцев, что угрожающие заявления путина относительно ядерного оружия никак не влияют на помощь по безопасности от Штатов.

00:07 Бен Ходжес сравнил действия владимира путина с действиями адольфа гитлера перед смертью. По мнению генерала США, поведение главы кремля напоминает фюрера в последние дни третьего рейха.

Соответствующую информацию бывший командующий войсками США в Европе сообщил после указа путина.

00:02 Во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Оккупанты запустили около 10 ракет. Россия снова атаковала объекты инфраструктуры города. Информации о пострадавших и разрушениях не было.