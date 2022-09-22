Декілька місяців захисники "Азовсталі" перебували у полоні. Однак 21 вересня стало справжнім святом для усіх українців: герої повернулися додому, інформує 24 канал.

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Хто з захисників повернувся з полону

Новина про повернення героїв з'явилася увечері 21 вересня.

Спершу повідомляли, що вдалося обміняти декількох оборонців "Азовсталі". Тоді українці дізналися про повернення додому Михайла Вершиніна – начальника патрульної поліції Маріуполя – та Катерини Поліщук (позивний "Пташка"). Дівчина була голосом "Азовсталі" й своїм співом дарувала світло навіть тоді, коли здавалося, що навколо – суцільна темрява.

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Пташка – вдома / Фото з соцмереж

Згодом надійшла інформація, що з полону повернувся Михайло Діанов. Фото героя, зроблене на "Азовсталі", стало одним з символів мужності українських воїнів.



Михайло Діанов повернувся з полону / колаж 24 каналу

Далі українці почули радісну звістку про повернення медикині Мар'яни Мамонової – вона перебуває на 9 місяці вагітності. Про те, що стане матір'ю, Мар'яна дізналася, перебуваючи під обстрілом на території "Азовсталі".



Мар'яна Мамонова повернулася з полону / Фото з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка

Через декілька хвилин стало відомо, що додому з полону повернувся Дмитро "Орест" Козацький. Світ бачив "Азовсталь" його очима. Козацький фіксував оборону "Азовсталі" у світлинах. Роботи отримали 2 нагороди International Photography Awards.



Дмитро Козацький повернувся з полону / Колаж 24 каналу

Також на фото героїв, які повернулися з полону, упізнали Святослава Єрмолова – поліцейського з Маріуполя.



Святослав Єрмолов повернувся з полону / колаж 24 каналу Святослав Єрмолов повернувся з полону / колаж 24 каналу

Перше відео звільнених захисників "Азовсталі": дивіться відео

Додому повернулися 5 командирів

Близько 00:00 у ніч на 22 вересня у мережі опублікували фото звільнених командирів – захисників "Азовсталі": Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що звільнити вдалося 5 командирів "Азовсталі". Український лідер також назвав прізвища Дениса Шлега та Олега Хоменка.

До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині. Рідні зможуть зустрітися з героями. Зеленський заявив, що такою була домовленість з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Перші фото звільнених героїв / Світлини пресслужби МВС

Зауважте! Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників. Серед них – 108 захисників "Азовсталі". З повним списком прізвищ героїв, які повернулися з полону, можна ознайомитися тут.

"Перемога для України": Зеленський про повернення героїв "Азовсталі" з полону

Український лідер заявив, що повернення героїв – перемога для України та для усього суспільства.

Ми пам'ятаємо про всіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. У цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя! І обовʼязково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні,

– наголосив президент.

Також Зеленський зауважив, що над поверненням героїв працювала потужна команда. Зокрема:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;

голова розвідки Кирило Буданов;

тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк;

депутат Рустем Умеров.