Родичі захисників "Азовсталі" дуже щасливі, що їхні близькі вже вільні. Але вони закликали не забувати за тих, хто досі перебуває у полоні.

До теми З полону повернувся Ілля Самойленко – він давав пресконференцію з заводу "Азовсталь"

Перші емоції після обміну

Дружина командира полку захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка "Редіса" – Катерина – розповіла, що чоловік подзвонив їй щойно він досяг безпечної зони. Прокопенко сказав, що набрав на три секунди, але з ним все добре і він головне – він живий.

Сказав, що ще здзвонимось. Емоції переповняють і по голосу начебто все добре, але на брифінгу я побачила, як він зараз виглядає, в мене просто одні емоції. Звичайно я рада, що він живий, але так, як він зараз виглядає – я боюсь уявити, що з ним там робили,

– сказала Катерина Прокопенко.

Вона зазначила, що останній раз з чоловіком розмовляла у травні. Дівчина вже готова летіти до коханого першим рейсом.

Мати офіцера Іллі Самойленка – Алла – заявила, що у неї дивовижні відчуття, які не можна передати і описати. У телефонній розмові після обміну її син сказав, що вже скоро приїде додому.

"Змішані відчуття, бо наших у полоні ще багато залишилось. І чи будуть у нас такі козирі, щоб міняти надалі… За них треба продовжувати боротися і потрібно забрати всіх", – зазначила Алла Самойленко.

Дружина захисника Маріуполя Арсенія Федосюка – Юлія – розповіла, що для неї цей день сумніший, оскільки її чоловіка ще не обміняли і він досі перебуває у російському полоні.

Ми розуміємо що їх там мучать, допитують з насиллям, про це говорять хлопці, які повернулися. У цей день окрім радості хотілося б говорити і про те, що ми маємо надалі боротися за тих, хто залишився у полоні. Ми не знаємо, де вони перебувають, в мене немає зв’язку з чоловіком,

– наголосила дівчина.

Рідні захисників "Азовсталі" розповіли про перші емоції: дивіться відео

Нагадаємо, що Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара повернули додому. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що звільнити вдалося 5 командирів "Азовсталі". Український лідер також назвав прізвища Дениса Шлега та Олега Хоменка.

До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині. Рідні зможуть зустрітися з героями.

Хто з захисників повернувся додому

Спершу повідомляли, що вдалося обміняти декількох оборонців "Азовсталі". Тоді українці дізналися про повернення додому Михайла Вершиніна – начальника патрульної поліції Маріуполя – та Катерини Поліщук (позивний "Пташка").

Згодом надійшла інформація, що з полону повернувся Михайло Діанов.

Далі українці почули радісну звістку про повернення медикині Мар'яни Мамонової – вона перебуває на 9 місяці вагітності. Також стало відомо, що додому з полону повернувся Дмитро "Орест" Козацький.

На фото героїв, які повернулися з полону, також упізнали Святослава Єрмолова – поліцейського з Маріуполя.

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