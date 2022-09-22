Так, Єрмолов з'явився на спільному фото звільнених з полону захисників. Воно розлетілось телеграм-каналами, передає 24 канал.

До речі З полону обміняли кількох захисників "Азовсталі": серед них "Пташка" і глава поліції Маріуполя

До речі, на світлині помітно, що Єрмолов схуд. Поруч з ним стоїть і начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.



Звільнені з полону бійці / Фото з телеграм-каналів

Що відомо про обмін полоненими

Повідомлення про звільнення з полону захисників "Азовсталі" з'явились у мережі ввечері 21 вересня. ЗМІ писали, що обмін відбувався у Чернігівській області.

Крім поліцейських, додому повернулись Катерина Поліщук з позивним "Пташка", Михайло Діанов, медик Мар'яна Мамонова, яка вже на 9 місяці вагітності.

Нагадаємо, захисники Маріуполя з 16 травня перебували у російському полоні. У Міноборони наголошували, що операція з порятунку захисників триватиме до їхнього повернення додому.

Перший обмін відбувся 29 червня. Тоді додому повернулося 144 воїни, із них 95 – оборонці "Азовсталі". Президент Володимир Зеленський запевняв, що робота зі звільнення наших захисників не припинялась.

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