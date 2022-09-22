На пресконференції 8 травня на "Азовсталі" речник полку захисників заводу спілкувався з журналістами чистою англійською мовою, чим і здивував усіх. Мама героя підтвердила, що її син повернувся з полону.

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Захисник із залізною волею

На наступний день після пресконференції Нацгвардія опублікувала факти про Іллю Самойленка. Найперше там відзначили, що ще під час служби в АТО Ілля зазнав бойових поранень, унаслідок яких втратив ліву руку та праве око – їх заміняють протези.

Попри такі поранення, отримані під час бойових дій, з початком повномасштабного вторгнення Ілля Самойленко пішов знову захищати Україну – боронив Маріуполь, тримав оборону заводу "Азовсталь". Пізніше разом з усіма героями виконав наказ про складання зброї.

Пресконференція на "Азовсталі", яку давав Ілля Самойленко: дивіться відео

Повернення захисників "Азовсталі": головне

Увечері 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та росією, у межах якого на батьківщину повернулися 215 героїв, 5 з яких – бойові командири.

командирів обміняли на 55 окупантів та зрадників;

понад 200 військових обміняли на кума путіна віктора медведчука;

бойові командири до кінця війни та нашої перемоги перебуватимуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана;

З повним списком тих, кого вдалося повернути, можна ознайомитися тут.

Дуже емоційне – унікальні кадри звільнення українських героїв: дивіться відео