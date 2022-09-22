Дружина командира полку нацгвардійців, які тримали оборону Маріуполя та заводу "Азовсталь" підкреслила, що боротьба триває. Україна поверне усіх полонених.

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Ми раді бачити їх живими

Катерина Прокопенко відзначила, що її чоловік та інші повернені з полону захисники "Азовсталі" виснажені, але вона рада бачити живим свого чоловіка Дениса та його побратимів.

Водночас Катерина підкреслила, що чимало жінок сьогодні так і не побачили своїх чоловіків, оскільки вони досі у полоні, тому боротьба триває і триватиме доти, поки не повернуться усі.

Вони такі виснажені, але ми так раді бачити їх живими – його (Дениса Прокопенка – 24 канал) та його друзів. Я знаю, що це не кінець. Багато військовополонених досі перебувають у полоні. Мої подруги Юля, Ольга та інші чудові жінки сьогодні не побачать своїх чоловіків. Ми разом продовжимо нашу боротьбу за інших військовополонених "Азовсталі",

– наголосила Катерина Прокопенко.

Денис Прокопенко до кінця війни перебуватиме у Туреччині

У межах великого обміну полоненими Україна повернула 215 героїв, з яких 5 – військові командири, а саме:

Денис Прокопенко;

Сергій Волинський;

Святослав Паламар;

Олег Хоменко;

Денис Шлега.

У нічному зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Туреччина досягли домовленостей, які передбачають перебування бойових командирів на турецькій території. Глава держави підкреслив, що наші герої перебуватимуть у безпеці та в комфортних умовах під протекцією президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Усі командири перебуватимуть у Туреччині до завершення війни та перемоги України. Держава забезпечуватиме рідним героїв можливість зустрічей.

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