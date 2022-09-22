Детальний список публікує 24 канал. Також варто зазначити, що очільник ГУР МО Кирило Буданов підкреслив, що це був вкрай складний обмін.

Важливо Фаната росії обміняли на 200 воїнів, – Зеленський підтвердив, що медведчука передали кремлю

Президент Володимир Зеленський додав, що раніше список для обміну складався із 50 осіб, але шляхом переговорів, його змогли збільшити.

Важливо, що з полону звільнили у тому числі командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, його заступника Святослава "Калину" Паламара, а також командира української 36-ої бригади морської піхоти Сергія Волину.

Повний список з іменами звільнених захисників – гортайте фото