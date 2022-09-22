Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону пояснив, що оголошення мобілізації в росії не могло вплинути чи відтермінувати угоду щодо обміну полоненими.

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Питання обміну полоненими було прийнято значно раніше, ніж питання мобілізації. І гарантом був очільник Туреччини Таїп Ердоган. А ми повинні розуміти, що Туреччина наразі є ключовими і єдиним головним партнером росії по так званому "сірому імпорту" до росії низки товарів, які є підсанкційними,

– зазначив Денисенко.

Путін ще раніше пообіцяв провести обмін

Тож, зірвати угоду, яку уже анонсував Ердоган, путін просто не міг. Як нагадав радник, Ердоган кілька днів тому, під час саміту ШОС, анонсував обмін 200 українських полонених.

Зірвати обмін означало погіршити стосунки з Туреччиною, з країною, яка є ключовим партнером по забезпеченню товару підсанкційними товарами. Путін був змушений погодитись на те, на що раніше погодився і цей обмін було проведено,

– додав радник МВС.

Головне про повернення захисників "Азовсталі"

Пізно ввечері 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та росією, у межах якого на батьківщину повернулися 215 героїв, 5 з яких – бойові командири.

командирів обміняли на 55 окупантів та зрадників;

понад 200 військових – на кума путіна віктора медведчука.

За умовами обміну, бойові командири до кінця війни та нашої перемоги перебуватимуть на території Туреччини під протекцією Реджепа Ердогана.

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