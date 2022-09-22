Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона пояснил, что объявление мобилизации в россии не могло повлиять или отсрочить соглашение по обмену пленными.

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Вопрос обмена пленными был принят гораздо раньше, чем вопрос мобилизации. И гарантом был глава Турции Тайип Эрдоган. А мы должны понимать, что Турция сейчас является ключевым и единственным главным партнером России по так называемому "серому импорту" в Россию ряда подсанкционных товаров.

– отметил Денисенко.

Путин еще раньше пообещал провести обмен

Так что сорвать соглашение, которое уже анонсировал Эрдоган, путин просто не мог. Как напомнил советник, Эрдоган несколько дней назад во время саммита ШОС анонсировал обмен 200 украинских пленных.

Сорвать обмен означало ухудшить отношения с Турцией, со страной, являющейся ключевым партнером по обеспечению товара подсанкционными товарами. Путин был вынужден согласиться с тем, на что раньше согласился и этот обмен был проведен,

– добавил советник МВД.

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Поздним вечером 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого на родину вернулись 215 героев, 5 из которых – боевые командиры.

командиров обменяли на 55 оккупантов и предателей;

более 200 военных – на кума путина виктора медведчука.

По условиям обмена боевые командиры до конца войны и нашей победы будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана.

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