По словам Зеленского, обсудили вопросы безопасности. К слову, звонок прошел перед тем, как Эрдоган выступил на сессии Генассамблеи ООН.

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Провел телефонный разговор с Президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности,

– написал Зеленский.

Остальные детали разговора пока не раскрывают. Отметим, что Эрдоган на сессии Генассамблеи ООН призвал страны поддержать мирные инициативы Турции. Он подчеркнул, что нужно дипломатическим путем закончить войну в Украине.

Планы оккупантов относительно "референдумов": что известно

Коллаборанты на оккупированных территориях требовали срочных псевдореферендумов.

Гауляйтеры Херсона и Запорожья даже определили дату – 23 – 27 сентября.

Украинские власти отреагировали на вероятность фейковых голосований. Подтвердили, что таким образом оккупанты отвечают на успешное контрнаступление ВСУ.

Отмечают, что "референдум" – это фикция, он ничего не изменит. Украинские военные будут продолжать освобождать украинские территории.

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