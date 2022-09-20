За словами Зеленського, обговорили безпекові питання. До слова, дзвінок відбувся перед тим, як Ердоган виступив на сесії Генасамблеї ООН.

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Провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Ердоганом . Обговорили актуальні безпекові питання,

– написав Зеленський.

Інших деталей розмови поки не розкривають. Зауважимо, Ердоган на сесії Генасамблеї ООН закликав країни підтримати мирні ініціативи Туреччини. Він наголосив, що потрібно дипломатичним шляхом закінчити війну в Україні.

Плани окупантів щодо "референдумів": що відомо

Колаборанти на окупованих територіях вимагали термінових псевдореферендумів.

Гауляйтери Херсонщини та Запоріжжя навіть визначили дату – 23 – 27 вересня.

Українська влада відреагувала на ймовірність фейкових голосувань. Підтвердили, що таким чином окупанти відповідають на успішний контрнаступ ЗСУ.

Наголошують, що "референдум" – це фікція, він нічого не змінить. Українські військові продовжуватимуть звільняти українські території.

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