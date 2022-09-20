За словами Ердогана, він з путіним обговорив питання мирного врегулювання війни в Україні. На думку турецького президента, у завершенні російсько-української війни особливе значення має позиція росії та повернення захоплених територій Україні.

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Що сказав Ердоган

Президент Туреччини вважає, що для вирішення спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та володимира путіна, але наразі організувати прямий діалог між ними поки не вдалося.

Ми маємо наполегливе бажання звести разом цих лідерів. Я хотів організувати їм зустріч. Ми ще не досягли успіху, але я не втрачаю надії,

– сказав Ердоган.

За його словами, зараз росія докладає зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше. Такий хід може спричинити великі проблеми.

"Наразі, наприклад, досягнуто домовленості про обмін 200 полонених. Це гарне досягнення… З іншого боку, наші друзі та технічний персонал всебічно займаються питаннями з агропродукції. І це, звичайно ж, гарний перебіг подій. Але тут важливо, щоб і Україна виявляла однакове з росією розуміння і відтепер необхідно бути обопільно налаштованими, щоб зупинити ці конфлікти, цю війну", – заявив турецький президент.

Крим має бути українським

Ердоган завив, що також важливим є повернення захоплених територій, зокрема окупованого у 2014 році Криму. Він вважає, що це справді полегшить роботу.

Кримські татари є і нашими співвітчизниками. Ми сказали росії, що "якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар". Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку,

– зазначив турецький лідер.

Туреччина дотримується "збалансованої" політики

Ердоган наголосив, що не може бути жодного виправдання вторгненням. Нині Туреччина дотримується "збалансованої" політики та готова вислухати обидві сторони.

"Ми ведемо переговори і з паном путіним, і з паном Зеленським. Генеральний секретар ООН також продовжує контакти з обома лідерами. Що це означає? Якщо ми хочемо досягти результату, то ми маємо переговорити з обома лідерами, а не виступати на боці одного з них. Звичайно, важливо і це бачити, люди гинуть не лише з українського боку, а й з російського", – додав Ердоган.

Ердоган хоче зустрічі Зеленського з путіним

Нагадаємо, що Реджеп Ердоган хоче провести спільну зустріч з володимиром путіним та Володимиром Зеленським у Туреччині задля радикального вирішення кризи.

Він вважає, що війна між росією та Україною має наслідки, які стосуються Туреччини та всього людства.

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