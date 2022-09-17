У мережі давно ходять чутки про здоров'я путіна. Поведінка диктатора тільки підігріває їх.

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Шкутильгав під руку з Ердоганом

У телеграм-каналах з'явилося відео, як путін іде поруч із Ердоганом. При цьому президент Туреччини при цьому тримає диктатора під руку, допомагаючи йому триматись на ногах. Диктатор ще й шкутильгає.

Дивіться відео, як путін шкутильгав на саміті ШОС:

Світові лідери принизили путіна

На саміті в Узбекистані світові лідери змушували путіна чекати. Зокрема, так зробили президенти Азербайджану, Індії, Ірану та Киргизстану.

Путін помітно нервував. Він не знав, як реагувати на таку чітку позицію лідерів. До речі, Ердоган так само принизив очільника кремля.

Що говорив путін на саміті

Диктатор видав чергові абсурдні заяви на саміті. Наприклад, успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині він назвав лише "спробами".

путін продовжував говорити про "звільнення" Донбасу, повторюючи свою фразу, мовляв, "вони ще нічого не починали".

Насамкінець очільник кремля сказав, що "вони не поспішають". Говорив, начебто "росія воює не всією армією".

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