В сети давно ходят слухи о здоровье путина. Поведение диктатора только подогревает их.
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Ковылял под руку с Эрдоганом
В телеграм-каналах появилось видео, как путин идет рядом с Эрдоганом. При этом президент Турции держит диктатора под руку, помогая ему держаться на ногах. Диктатор еще и хромает.
Смотрите видео, как путин хромали на саммите ШОС:
Мировые лидеры унизили путина
На саммите в Узбекистане мировые лидеры заставляли путина ждать. В частности, так поступили президенты Азербайджана, Индии, Ирана и Кыргызстана.
Путин заметно нервничал. Он не знал, как реагировать на столь четкую позицию лидеров. Кстати, Эрдоган так же унизил главу кремля.
Что говорил путин на саммите
- Диктатор издал очередные абсурдные заявления на саммите. К примеру, успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине он назвал лишь "попытками".
- Путин продолжал говорить об "освобождении" Донбасса, повторяя свою фразу, мол, "они еще ничего не начинали".
- В заключение глава кремля сказал, что "они не спешат". Говорил, будто "россия воюет не всей армией".
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