О подводных течениях саммита ШОС в Узбекистане, настоящей роли Китая, деградации россии и очередных унижениях путина – читайте в материале 24 канала.

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Что такое ШОС

ШОС или Шанхайская организация сотрудничества – межгосударственное объединение азиатских государств

В настоящее время его членами являются 8 государств – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, россия, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, ШОС предусматривает институт государств-наблюдателей (беларусь, Иран, Монголия и Афганистан (до того, как там к власти в стране вернулись талибы) и государств-партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).

Главы государств-участников ШОС на саммите в Самарканде / фото – ШОС

ШОС задумывалась как азиатский аналог ЕС, однако, в силу разных причин им не стала, зато это скорее дискуссионный клуб или площадка для фотосетов и личных встреч лидеров государств.

Геополитическая "победа" россии на саммите ШОС-2022 – путин делает заявление о необходимости углубления сотрудничества в туризме, спорте и музейном деле:

Работа ШОС фактически ограничивается проводимыми ежегодно саммитами, а все остальные активности больше напоминают очковтирательство. Реальное сотрудничество между странами происходит точно не под эгидой ШОС, а внутри двусторонних отношений. Зато существующие острые конфликты между государствами-членами ШОС (Китай – Индия, Индия – Пакистан, Кыргызстан – Таджикистан и т.д.) не позволяют говорить о какой-либо эффективности организации.

Любопытно! В последние годы ШОС вообще стала напоминать ширму для экономической экспансии главного донора организации Китая и источника мягкой силы Пекина Самый яркий пример – Банк ШОС, фактически финансируемый КНР и занимающийся льготными кредитами.

Есть ли здесь ощутимый "украинский след"

Украину в ШОС путин пытался затянуть еще в 2012 году, когда заставил Януковича заявить о желании стать государством-наблюдателем. Поводом для этого должен стать выход Украины на азиатские рынки, что якобы невозможно было без ШОС. На самом же деле это был еще один способ крепче привязать Украину к москве.

Возможно, у россии и было желание превратить саммит в демонстрацию своей поддержки в мире и отсутствия международной изоляции. Тем не менее, в Самарканде россиянам несколько раз эффектно напомнили об их токсичности и новом месте. Оно давно не первое и даже не второе.



Саммит ШОС в Самарканде / фото – ШОС

Кто здесь главный

Саммиты ШОС проходят в формате "ярмарок тщеславия" и в лучших традициях восточной realpolitik. На них большую роль играют визуальные эффекты и символические жесты. К примеру, кто кого ждет во время официальной встречи. Согласно дипломатическому этикету, оба лидера должны появиться одновременно, однако далеко не всегда это происходит на практике. Например, раньше путин очень любил опаздывать и таким образом доминировать.

15 лет назад он заставлял ждать британскую королеву, испанского и шведского королей, бундесканцлера Меркель и многих других мировых лидеров. Однако сейчас, когда он стал изгнанником в мире, уже его заставляют терпеть и ждать. Причем, делает это лидер "маленького" Кыргызстана Садыр Жапаров. Этот случай произошел в Самарканде 15 сентября.

Как путин стал "ждуном" – смотрите видео:

Кстати, несколько месяцев аналогичный финт выбросил турецкий лидер Эрдоган. Он не только заставил путина ждать себя на встрече в Тегеране, а затем еще и его пресс-служба завирусила видео с унижением. Хотя всего 2 года назад Эрдоган более 100 секунд ждал выхода путина при прицеле фотокамер.

В Самарканде Эрдоган вообще держался как хозяин. Показательны были кадры торжественного ужина лидеров государств. На нем председательствовал именно турецкий лидер. Он сидел на высоком кресле и будто нависал над всеми. Азербайджанский лидер Алиев, выше Эрдогана на 3 сантиметра, сидел рядом с коллегой, но немного подальше, а потому не мешал доминированию турка.



Вечер, который все расставил по местам / фото – Анадолу

Зато и без того небольшой путин сидел на низеньком диванчике вместе с приспешником лукашенко и таджикским властителем Рахмоном. Вместе всем диваном они безропотно слушали аналитику от харизматичного Эрдогана и, когда надо, улыбались. Путин в этот раз был лишен привилегии показывать себя исключительно из-за работы придворных фотографов, а потому выглядел максимально плачевно.



Старец путин в Самарканде / фото – ШОС

Хотя, показать себя нужно было, ведь всего несколько дней назад Азербайджан дал крепкую оплеуху россии и всему ОДКБ в Нагорном Карабахе. В Турции начали банить держателей российских платежных карт, Таджикистан что-то снова не поделил с Кыргызстаном, а Казахстан перевел торговлю с россией под санкционный контроль США и нанес мощный удар по российским планам параллельного импорта.

Согласно замыслу россиян, такой игрой мышц должны стать масштабные учения "Восток-2022", однако они никого не убедили в мощи россии и ее армии, ведь война в Украине, где россия терпит катастрофу, свидетельствует об обратном и уже путин выпрашивает снаряды у Рахмона, потому что его армии нечем стрелять по украинцам.

Следствием этих провалов является опоздание Жапарова и откровенное издевательство Эрдогана, а еще превосходство Раиси (президент Ирана вел себя так, будто его беспилотники "Шахид-136", по российской номенклатуре –" Герань-2", это минимум "Байрактар TB2").

Однако это еще не все. Самым главным издевательством был не диван и сидевший на самом высоком стуле, а тот, кто не пришел.

Не пришедший

Ради саммита ШОС в Самарканде лидер КНР Си Цзиньпин впервые за три года покинул пределы Китая и прибыл на международную встречу в Узбекистан. Си Цзиньпин не пришел на торжественный ужин, сославшись на ковидные ограничения.



Президент Узбекистана встречает дорогого гостя / пресс-служба президента Узбекистана

На самом же деле это выглядело не как соблюдение карантинных предписаний, а сознательный сигнал – "я не хочу вас легитимизировать".

Не стал позировать китайский лидер и рядом с путиным, хотя за несколько дней до этого не отказался от фотосета с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым (имя которого путин до сих пор не может произнести), а также охотно фотографировался с другими лидерами в Самарканде. Все же Си таки появился на фото рядом с тираном, но на коллективном – вместе с президентом Монголии.

Это все прямой сигнал. В первую очередь, даже не россии, а США. Вашингтон несколько раз напоминал о вторичных санкциях за помощь российской агрессии. Китай после публичного избиения имени Нэнси Пелоси сейчас демонстрирует, что правила игры усвоил и не собирается их нарушать.

Это невыгодно даже экономически. До 24 февраля 2022 года россия фактически была 1/50 мировой экономики. Стоит ли ради 2% разрушать мосты с остальным миром? Вопрос риторический.

Важно "Путин – "шестерка" Си Цзиньпина: почему Китай хочет прекращения войны в Украине

Слова путина, прозвучавшие во время встречи с Си Цзиньпином, больше напоминали ритуальное признание своего вассалитета. Обязательно напоминание о поддержке россией концепции "одного Китая" и "высокая оценка сбалансированной позиции китайских друзей относительно украинского кризиса" – это попытки делать веселую мину при плохой игре.

Встреча лидеров КНР и Турции / фото – Анадолу

На самом же деле Китай не признает ни захвата россиянами украинского Крыма, ни оккупации Донбасса. КНР не поддерживает военную агрессию россии против Украины, показательно занимая нейтралитет. Эта позиция позволяет Китаю сидеть на двух стульях. голосования в Совбезе ООН и других ничего не меняющих международных организациях позволяют Китаю иметь беспрецедентные скидки на российские энергоносители и другие стратегические для Поднебесной товары.

Также это позволяет усиливать свое влияние на россию, а главное – на страны Центральной Азии, которые еще недавно россия считала своей вотчиной, а ныне об этом говорят только российские маргиналы и Дмитрий Медведев (да и тот – под хмельком, а затем удаляет посты).

Еще раз хотел бы заверить вас, что правительство Китая уделяет большое внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы и дальше будем решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства любых сил во внутренние дела вашей страны,

– Си Цзиньпин на встрече с президентом Токаевым в Нур-Султане, 12 сентября 2022 года.

Во время упомянутого визита в Казахстан Си Цзиньпин фактически дал гарантии безопасности этому государству. Без всякого сомнения, это гарантии безопасности именно от россии и попыток разыграть старую карту "русофобии" и чрезмерного количества россиян в Северном Казахстане.

По идее, именно об этом, а не об Украине, говорили на закрытой для прессы части переговоров ШОС. Вполне возможно, что уже на предстоящем саммите ШОС Си Цзиньпин, если его, конечно, переизберут на третий срок, поставит перед путиным или тем, кто тогда будет руководить россией, совсем другие задачи. К примеру, напомнит, что россия уже более ста лет оккупировала суверенные китайские земли (этот трагический для китайцев факт изучают дети в школах КНР). И что "русский" город Владивосток на самом деле Хайшэньвэй. Ведь в россии так любят историю.

Путин сейчас выклянчивает у Таджикистана боеприпасы – смотрите видео: