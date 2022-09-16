Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Ранее политолог Тарас Семенюк рассказал, что путина возбуждает империализм, и он хочет, чтобы Украина исчезла.
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Как "уберут" путина
Пионтковский отметил, что в ближайшее время пути могут "убрать". Правда, на его место придут такие же язычники, как путин, других в бункере нет. У Пионтковского есть информация из москвы от нескольких источников, как это произойдет.
Готовится первый "мягкий" вариант. Будет объявлено, что путин болен, и он временно прекращает исполнение своих обязанностей, пока он будет лечиться,
– заметил российский публицист.
Он продолжил, что в таком случае власть в свои руки примет совет безопасности – коллективный орган силовиков. Затем через 2 – 3 недели объявят, что путин совершил ряд ошибок в украинском вопросе. Важно начать этот процесс устранения и он будет продолжаться.
Кадыров уже думает о постпутинской россии
По словам российского публициста, кадыров уже подал сигнал, что думает о постпутинской россии. Он не знает, что будет с ним, ведь его ненавидят силовики и за пределами Чечни его просто убьют. О подобных вещах думает и другая русская верхушка.
"Те люди, которые еще вчера думали о том, как им лучше уничтожить Украину, это отошло на второй план. Начнется огромное перераспределение собственности", — подчеркнул он.
Пионтковский добавил, что первыми мнениями этих людей после устранения путина будет не удержать Бурятию, Чечню и тому подобное, а сохранить свои миллиарды долларов.
Они поняли, что для этого нужно "мягко" отстранить путина и договориться о правилах игры, по крайней мере, на первом этапе после путина.
– подытожил он.
Пионтковский о том, что путина уже в ближайшее время могут "убрать": смотрите видео
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