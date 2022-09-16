Так, россияне в прямом эфире на пропагандистском канале расхвалили главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее видео было распространено сетью, информирует 24 канал.

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Россияне называют Залужного "талантливым мужчиной"

Пропагандисты говорят, что есть постоянная недооценка противника, и она происходит и сейчас.

Вот вы все говорите – американцы, американцы, а надо признать, что Залужный – талантливый начальник, это просто надо признать,

– говорят россияне.

Они отмечают, что не обязательно даже быть стратегом, чтобы видеть, что Залужный – "талантливый человек в военном деле, придумывающий интересные комбинации".

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Заявления пропагандистов: последние новости

У российских пропагандистов резко поменялась риторика. На одном из российских каналов пропагандист призвал признать поражение российской армии в Харьковской области. Более того, он попытался оправдать оккупантов тем, что они воюют с "мощнейшим" противником.

Впрочем, кремль всячески пытается создать картинку якобы уже проваленного контрнаступления ВСУ на Юге. Однако после того, как нарратив о том, что "контрнаступление – это фейк" уже перестал работать, вражеские пропагандисты запустили в действие новую методичку – "контрнаступление есть, но оно скорее приводит к ослаблению ВСУ, чем к достижениям".

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