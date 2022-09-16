Так, росіяни у прямому ефірі на пропагандистському каналі розхвалили головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 канал.
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Росіяни називають Залужного "талановитим чоловіком"
Пропагандисти кажуть, що є постійна недооцінка "противника", і вона відбувається й зараз.
Ось ви всі говорите – американці, американці, а треба визнати, що Залужний – талановитий начальник, це просто треба визнати,
– зазначають росіяни.
Вони наголошують, що не обов'язково навіть бути стратегом, щоб бачити, що Залужний – "талановитий чоловік у військовій справі, який вигадує цікаві комбінації".
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Заяви пропагандистів: останні новини
У російських пропагандистів різко змінилася риторика. На одному з російських каналів пропагандист закликав визнати поразку російської армії на Харківщині. Ба більше, він спробував виправдати окупантів тим, що вони воюють з "найпотужнішим" противником.
Втім, кремль всіляко намагається створити картинку нібито вже проваленого контрнаступу ЗСУ на Півдні. Однак після того, як наратив про те, що "контрнаступ – це фейк" вже перестав працювати, ворожі пропагандисти запустили в дію нову методичку – "контрнаступ є, але він скоріше призводить до послаблення ЗСУ, аніж до здобутків".
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