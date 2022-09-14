Як повідомив український військовий Анатолій Штефан "Штирлиц", у російських пропагандистів різко змінилася риторика.

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Так, на одному з російських каналів пропагандист закликав визнати поразку російської армії на Харківщині. Ба більше, він спробував виправдати окупантів тим, що вони воюють з "найпотужнішим" противником.

Поразка має сенс, коли її визнають і роблять висновки. А якщо цього не робити, то отримаєте іншу поразку. Треба реально дивитися на речі і розуміти, що ми змагаємося з найпотужнішим противником,

– сказав один з пропагандистів.

Пропагандисти кажуть, що поразку на Харківщині треба визнати: дивіться відео

Цікаво, що дослідники з Інституту вивчення війни заявили, що москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Офіційні особи кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки росії у Харківській області.

В ISW зазначили, що у кремлі раніше ніколи не визнавали поразок – навколо Києва чи, згодом, на острові Зміїний. До прикладу, росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний – як "жест доброї волі".

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Успішний контрнаступ ЗСУ приголомшує своїми результатами на Харківщині. Там наші захисники деокупували вже понад 300 населених пунктів. Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла що українським захисникам вдалося звільнити від загарбників понад 6 тисяч квадратних кілометрів території.

У Пентагоні сказали, що не здивовані успіхам української армії. Проте іронічно додали, що приголомшені контрнаступом ЗСУ виявилися радше росіяни. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ворог у паніці втікає з Херсонщини. Майже вся територія області під вогневим контролем ЗСУ.

Військовий експерт Павло Нарожний сказав, що росіяни просто не розрахували свої сили, щоб ефективно утримувати весь фронт у війні проти України. Будь-який прорив оборони противника призведе до нових успішних дій ЗСУ.

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