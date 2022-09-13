Приблизно 150 тисячі українців стали вільними від окупації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
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Скільки населених пунктів вже звільнили
Українські військові повернули під контроль України понад 300 населених пунктів на Харківщині. Від ворога звільнили 3 800 квадратних кілометрів. Маляр розповіла про стійкість духу українців на окупованих територіях. За її словами, у людей фактично не було можливості дізнатися, що відбувається на підконтрольній частині.
Їм говорили, що України немає, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде, але всі наші люди чекали, стійко вірили, що ЗСУ прийдуть і звільнять їх,
– сказала Маляр.
Заступниця міністра оборони України додала, що наразі операція продовжується. Вона розпланована до повної деокупації Харківщини. Маляр додала, що Україна прийняла рішення продовжувати операцію у зв'язку з досягнутими успіхами на фронті. В Міноборони не розголошують деталі контрнаступу, але сподіваються, що ЗСУ якнайшвидше звільнять область.
Також Маляр згадала про деокупацію Балаклії. Це місто є великим залізничним вузлом, який зв'язує Харків із Донбасом, а його звільнення змусило окупантів тікати далі на Схід.
Контрнаступ на Харківщині: що відомо
З початку вересня Збройні Сили України звільнили десятки населених пунктів Харківщини, які були окуповані російськими військами.
Які населені пункти вдалося деокупувати:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію;
- 9 вересня Національна гвардія підтвердила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня з'явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії;
- Українські герої також звільнили місто Куп'янськ;
- Село Савинці теж повернулося під контроль України;
- Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що військові звільнили село Мартове:
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку;
- 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановлено й у Великій Комишувасі;
- Мер Дергачів розповідав, що наш прапор видніється вже й у Козачій Лопані;
- Крім того, ЗСУ звільнили ще Байрак, Щурівку і Вільхуватку.
- Міський голова В'ячеслав Задоренко розповів, що українські захисники повністю деокупували Дергачівську громаду.