Приблизно 150 тисячі українців стали вільними від окупації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Скільки населених пунктів вже звільнили

Українські військові повернули під контроль України понад 300 населених пунктів на Харківщині. Від ворога звільнили 3 800 квадратних кілометрів. Маляр розповіла про стійкість духу українців на окупованих територіях. За її словами, у людей фактично не було можливості дізнатися, що відбувається на підконтрольній частині.

Їм говорили, що України немає, що в Україні вже інший президент, що Україна за ними не прийде, але всі наші люди чекали, стійко вірили, що ЗСУ прийдуть і звільнять їх,

– сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони України додала, що наразі операція продовжується. Вона розпланована до повної деокупації Харківщини. Маляр додала, що Україна прийняла рішення продовжувати операцію у зв'язку з досягнутими успіхами на фронті. В Міноборони не розголошують деталі контрнаступу, але сподіваються, що ЗСУ якнайшвидше звільнять область.

Також Маляр згадала про деокупацію Балаклії. Це місто є великим залізничним вузлом, який зв'язує Харків із Донбасом, а його звільнення змусило окупантів тікати далі на Схід.

Контрнаступ на Харківщині: що відомо

З початку вересня Збройні Сили України звільнили десятки населених пунктів Харківщини, які були окуповані російськими військами.

Які населені пункти вдалося деокупувати:

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