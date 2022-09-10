Український наступ на цьому напрямку очолює командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. Він наголосив, що це не останнє звільнене місто. Попереду – Куп'янськ та Ізюм.
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У Балаклії провели зачистку від окупантів. Потім в центрі під звуки Державного гімну міста підняли український прапор. На церемонії підняття був присутній і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що Балаклія – це Україна. При цьому він натякнув, що "далі буде".
Кадри зі звільненої Балаклії: дивіться відео
Наступ ЗСУ на Харківщині: що відомо
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що наші захисники звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. В американському Інституті війни стверджують, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини.
- Крім Балаклії, український прапор майорить над низкою звільнених селищ. Мовиться про Шевченкове, Байрак, Гракове, Волохів Яр, Нова Гусарівка тощо.
- Крім того, українські захисники зайшли у Куп'янськ вранці. З'явились фото ЗСУ біля мерії, однак офіційного підтвердження від Генштабу поки немає.
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