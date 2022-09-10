Український наступ на цьому напрямку очолює командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. Він наголосив, що це не останнє звільнене місто. Попереду – Куп'янськ та Ізюм.

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У Балаклії провели зачистку від окупантів. Потім в центрі під звуки Державного гімну міста підняли український прапор. На церемонії підняття був присутній і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що Балаклія – це Україна. При цьому він натякнув, що "далі буде".

Кадри зі звільненої Балаклії: дивіться відео

Наступ ЗСУ на Харківщині: що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наші захисники звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. В американському Інституті війни стверджують, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини.

Крім Балаклії, український прапор майорить над низкою звільнених селищ. Мовиться про Шевченкове, Байрак, Гракове, Волохів Яр, Нова Гусарівка тощо.

Крім того, українські захисники зайшли у Куп'янськ вранці. З'явились фото ЗСУ біля мерії, однак офіційного підтвердження від Генштабу поки немає.

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