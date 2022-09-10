Наші військові не лише продовжують контрнаступ, а й показують, як звільняли від окупантів населені пункти. Цього разу маємо можливість побачити, як захисники України заходили в Куп'янськ.

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Проїжджали містом, оминаючи знищену техніку ворога

На відео можна побачити, як наші військові на бойовій машині минають техніку окупантів. Про ситуацію довкола вони активно доповідають керівництву. Крім того, наші котики, хоч і сором'язливо, передали вітання на камеру. І на це можна дивитися вічність. Обережно, на радощах захисники трішки зловживали ненормативною лексикою.

Як українські військові заходили у Куп'янськ: дивіться відео

У Куп'янську підняли прапор України

Зауважимо, що трішки раніше у мережі з'явилися фото. На них можна побачити, як ЗСУ тримають стяг України на фоні адміністративної будівлі. Під ногами у них – ганчірка, яку окупанти називають своїм прапором. Можемо відзначити, що споруду вдалося захопити без руйнувань. Про це свідчить її зовнішній стан: ціленькі стіни та вікна.

Але і це ще не все. Також з'явилася світлина, на якій з прапором військові фотографуються вже на даху багатоповерхівки у Куп'янську. Щоб остаточно довести, що місто звільнили від загарбників, зняли ще й відео.

Додамо, що один з ворогів зняв оптимістичне відео. На ньому можна побачити, як йому вдалося втекти з Куп'янська доти, поки його не взяли під контроль ЗСУ. Водночас цей ролик вкотре доводить той факт, що росіяни "своїх не кидають".

Цікаво, що 9 вересня в Інституті з вивчення війни озвучили черговий прогноз. Згідно з ним, наші військові мали б повернути контроль над Куп'янськом у найближчі 72 години.

Перед тим радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому важливо відвоювати Куп'янськ. За його словами, саме місто стратегічно важливе для загарбників. А все тому, що через нього підвозять як боєприпаси, так і резерви ворога.

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