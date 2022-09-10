Представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону пояснив, що вплив безумовний. Адже, під час контрнаступу росіяни здаються в полон і таким чином поповнюється обмінний фонд.

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Контрнаступ вплине на обмін полоненими. Ми бачимо, як Збройні сили беруть в полон росіян, які відступають, бо розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдяки цій оборонній операції обмінний фонд України лише поповнюється. Тому безумовно вплине, і вплине у позитивному ключі,

– сказав він.

Юсов додав, що українським захисникам, які перебувають у полоні в окупантів, та їхні рідним надзвичайно важко. Проте Україна робить усе можливе для повернення бійців додому.

До слова, звільнені з російського полону українці та рідні тих громадян, що досі перебувають в неволі, отримали по 100 тисяч гривень допомоги від держави.

Останні новини про обмін полоненими

Нещодавно Україна вкотре повернула своїх героїв додому – 14 українських захисників вдалось визволити російського полону. Наша розвідка показала, як саме виглядав обмін. Також вдалось повернути тіла ще 25 Героїв, які віддали своє життя за Батьківщину.

У червні в ході масштабного обміну з полону визволили 144 захисники України. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку захисників Маріуполя.

Втім, після такого масштабного обміну росіяни влаштували теракт в Оленівці. Родичі українських військовополонених за 40 днів досі не отримали жодної інформації щодо долі захисників.

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