Сам обмін відбувся 2 вересня. Однак кадри, на яких видно повернення наших військових Головне управління розвідки опублікувало 6 вересня.
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Наша розвідка обміняла українських бійців
Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських захисників,
– повідомили в розвідці.
Там також показали кадри самого обміну.
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В Головному управлінні розвідки сказали, що Україна робить усе можливе, щоби визволити наших захисників.
"Усі мають повернутися додому", – запевнили у розвідці.
Що відомо про повернених бійців
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ще 2 вересня повідомив, що додому вдалось повернути 10 захисників з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) та 4 воїнів з 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
- Процедура обміну відбулась на території Донецької області.
- Попередньо відомо, що українські захисники потрапили в полон до російських окупантів весною цього року. Серед звільнених бійців – офіцер і військовий медик.
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