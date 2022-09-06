Сам обмін відбувся 2 вересня. Однак кадри, на яких видно повернення наших військових Головне управління розвідки опублікувало 6 вересня.

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Наша розвідка обміняла українських бійців

Черговий обмін відбувся 2 вересня 2022 року. З полону звільнено 14 українських захисників,

– повідомили в розвідці.

Там також показали кадри самого обміну.

Українська розвідка показала обмін наших військових: дивіться відео

В Головному управлінні розвідки сказали, що Україна робить усе можливе, щоби визволити наших захисників.

"Усі мають повернутися додому", – запевнили у розвідці.

Що відомо про повернених бійців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ще 2 вересня повідомив, що додому вдалось повернути 10 захисників з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) та 4 воїнів з 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Процедура обміну відбулась на території Донецької області.

Попередньо відомо, що українські захисники потрапили в полон до російських окупантів весною цього року. Серед звільнених бійців – офіцер і військовий медик.

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