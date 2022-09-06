Влада України продовжує робити все можливе для того, щоб повернути своїх Героїв додому. Мовиться як про тих, хто потрапив у полон, так і тих, чиє життя забрали росіяни у війні, яку самі ж і розв'язали.

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Повернули тіла ще 25 Героїв

Про повернення тіл наших захисників повідомили у Міністерстві реінтеграції. У відомстві зазначають, що вдалося це зробити у співпраці з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти Олегом Котенком. Також в цій операції брали участь силові структури нашої держави. Як зазначають у Мінреінтеграції, повернення тіл відбувається згідно з нормами Женевської конвенції.

Україна уже повернула з полону майже 600 людей

Напередодні ми розповіли, скількох людей вдалося повернути з російського полону. Мовиться про близько 600 людей, з яких – 53 дитини. Відомо, що левова частка військовополонених – захисники України.

Про це повідомив Начальник інформаційного бюро Олександр Смирнов. Водночас він зауважив, що наразі відсутня інформація щодо точної цифри депортованих українців. Поки наша держава може послугуватися лише даними з країни-агресорки. Мовиться про понад 3 мільйони примусово вивезених, з яких – близько 600 тисяч дітей.

Додамо, що перед тим обмін полоненими проводили 2 вересня. Тоді додому вдалося повернути ще 14 захисників України:

10 бійців з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР),

4 воїни з 30 ОМБР.

Росіяни не поспішають забирати своїх

Під час ефіру 24 каналу радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів про обмін військовополоненими. Він зауважив, що росіяни не надто поспішають повертати своїх бійців.

Водночас він додав, що з нашої сторони полонених значно більше, ніж у нас перебуває росіян. Крім того, у країні-агресорці не надто зацікавлені в цьому процесі. Мовляв, завжди можна відправити воювати свіже гарматне м'ясо.

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