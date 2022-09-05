Про це розповів керівник Національного інформбюро Олександр Смирнов. Він зазначив, що точної цифри депортованих немає.

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За його словами, Україна станом на зараз звільнили з полону майже 600 людей – це майже 100 цивільних та решта військових.

Щодо депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор – це понад 3 мільйони примусово депортованих людей, з них приблизно 600 тисяч дітей,

– зауважив Смирнов.

Повернення людей на територію України відбувається дуже складно.

"Ми також збираємо дані та верифікуємо людей – це понад 30 тисяч дорослих і майже 7300 діточок. Люди самі вибираються з території держави-агресорки або є люди, які зв'язуються з Міністерством з питань реінтеграції й це індивідуальне повернення дітей. Наразі є 53 дитини, яких повернули", – додав Смирнов.

Зауважимо, що останній обмін полоненими відбувся нещодавно – 2 вересня. Тоді додому повернулися ще 14 захисників. Серед них:

10 захисників з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР),

ще четверо воїнів, яких повернули, з 30 ОМБР.

Повідомляється, що обмін військовополоненими між Україною та росією відбувся у Донецькій області.

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Україна працює над поверненням тіл загиблих воїнів. У липні Україні вдалося повернути тіла ще 45 захисників. Повідомлялося, що Україна вже отримала понад 400 тіл військовослужбовців у межах обмінів з росією, переважно – загиблих на "Азовсталі". Більшість тіл вже опізнали.

Українські захисники, яких вдалося звільнити з полону, розповідають моторошні історії про знущання з боку росіян. Зокрема, захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок, який повернувся з полону, розкрив подробиці катувань. Також про катування розповідав захисник Маріуполя Денис Чепурко.

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