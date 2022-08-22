Захисник Маріуполя Денис розповів, що тримав оборону міста з 24 лютого. У травні його евакуювали у 120 колонію тимчасово окупованої Оленівки. Він перебував у ній до обміну. Під час брифінгу Денис поділився, що там відбувалось. Про це повідомляє 24 канал.

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Як ставилися до українських полонених в Оленівці

Денис став свідком, як били його побратимів у колонії в Оленівці та сам став жертвою насилля з боку російських загарбників. Полонених українців виганяли на так званий "обшук" на спекотне сонце, роздягали догола й змушували так присідати.

Хто підіймав голову з хлопців, то їх починали зразу бити. На собі теж відчував удари, мене теж під час допитів били. Хотіли, щоб я підписав всякі показання проти свого командування,

– сказав Денис.

Він також розповів, що бачив, як хлопців забирали з барака. Через 2 – 3 дні їх приносили побитими, з поламаними ребрами й у важкому стані.

Попри поранення та важкий стан, полонених українців змушували бігати. Води давали усього 600 грамів на 2 доби, вона була не питна. Були обмеження й у їжі.

За словами Дениса, в одній кімнаті метр на метр спали 10 людей.

Росія не дотримувалась Женевських конвенцій, не було ніяких умов,

– сказав він.

Також він наголосив на тому, що окупанти не пускали Червоний хрест до колонії.

Окупанти хотіли перекинути свої злочини на українців

Кати хотіли домогтися того, щоб захисники Маріуполя взяли на себе провину за воєнні злочини росіян.

Вони хотіли, щоб ми давали показання проти свого командування, що ми розбомбили місто, що все зробили ми… Хотіли скинути свою провину на нас. Я казав, що цього робити не буду, вони починали мене бити палками, я нічого так і не підписав. Завжди були загрози життю, розстрілу,

– розповів Денис.

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