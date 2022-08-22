Відповідну інформацію військовослужбовець розповів під час пресконференції 22 серпня. У ній взяли участь три звільнинених бійці – "Вікіпедія", "Манго" та "Вишня".

Зауважте Звільнені з полону захисники "Азовсталі" дають пресконференцію: онлайн-трансляція

Боєць "Азовсталі" розповів про звинувачення українки у вбивстві дугіної

Владислав Майструк запитав бійців "Азовсталі" про звинувачення українки у вбивстві дарії дугіної. Зокрема щодо тези російського фсб про те, що нібито "виконавицею" замаху є співробітниця Нацгвардії України Наталія Шабан.

Майструк запитав, чи бійці знайомі з Наталею чи її дочкою Софією. На це питання відповів Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія". Він сказав, що ця новина здалась йому смішною.

На мій погляд, це фсб недопрацьовує ті кошти, які отримує як зарплату. Цей фейк дуже кумедно виглядає,

– пояснив захисник Маріуполя.

Він також додав, що особисто не знає цієї дівчини, а також папери країни-агресора – це документи людини, яка не є військовослужбовцем полку Дениса Прокопенка. Адже:

форма одягу захивників Маріуполя – мультикам. Ба більше, всі фото на документах бійців саме у цій формі. Натомість жінка на фото у формі Нацгвардії;

у її службовому посвідченні пише, що вона боєць Нацгвардії військової частини 3057. До неї належать захисники Маріуполя, проте не всі з частини 3057 служать у полку Дениса Прокопенка.

Також Владислав Майструк пригадав, що росія і його документи, які знайшла на нині окупованій базі, використала як папери загиблого бійця. Проте це є фейком.

Окрім того, на документах Наталії Шабан помітно напис олівцем про те, що посвідчення змінювалось в результаті того, що вона уклала шлюб. Тобто це старе посвідчення жінки, яке лежало десь на території частини у Маріуполі.

Противник просто знайшов ці документи і це доволі несерйозно. Владислав Жайворонок додав, що росія нашвидкоруч "зліпила" факти щодо вбивства дугіної.

Коротко про вбивство дарії дугіної

Ввечері 20 серпня на трасі під Москвою вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado. У ньому їхала дарія дугіна – донька натхненника путіна алєксандра дугіна. Це сталося прямо посеред руху. Водій та дівчина загинули на місці події.

Згодом у росія почали шукати винних у злочині. Згодом російський опозиціонер ілья пономарьов повідомив, що до підриву авто дугіної причетна саме "Національна республіканська армія", яка взяла на себе відповідальність за подію.

Натомість у росії традиційно вирішили звинуватити у всьому Україну. Хоч насправді у Офісі Президента пояснили, що не причетні до загибелі дугіної.

російське фсб заявило, що нібито у підриві автомобіля винна українка Наталія Вовк. Проте такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.

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