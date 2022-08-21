Як зазначають росЗМІ, на момент вибуху в автомобілі мав перебувати й сам алєксандр дугін. Але в останній момент він ухвалив рішення сісти в іншу машину, що й врятувало йому життя. Адже ані водій, ані його донька внаслідок цього інциденту не вижили.

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Тож зараз починають точитися суперечки, хто бажав смерті алєксандру дугіну. В тому, що це був замах, уже не сумнівається ніхто. Особливо після заяви правоохоронців про виявлену вибухівку. Розповідаємо у матеріалі 24 каналу, ким є алєксандр дугін, і яким є його вплив на повномасштабне вторгнення.

дугін – засновник ідеології "русского міра"

Передовсім почнемо з регалій. У росії та світі алєксандр дугін відомий як філософ, а також консервативний публіцист. Але найкраще закарбовується у пам'яті те, що його вважають одним із засновників ідеології "русского міра". Того самого, який окупанти намагаються нав'язати Україні та всьому світу упродовж багатьох років.

А ще він засновник ідеології неоєвразійства. Згідно з нею росія повинна домінувати над сусідніми державами, протистояти США та країнам-членам НАТО. Крім того, мовиться про поширення цієї самої ідеології на всю територію євроазійського континенту.

Вимагав від москви бути агресивнішою у своїх діях

Оскільки дугін – ультрарадикал, то й посили у нього різкі й агресивні. Так, він упродовж багатьох років тиснув на офіційну москву та критикував її. А все для того, щоб країна-терористка була агресивнішою у плані самоствердження. Щоб її на світовій арені боялися.

Це цікаво! У західних ЗМІ повідомляють, що дугін – не лише ідеолог "русского міра". Він ще й той, до чиєї думки прислухаються силовики та кремлівські чиновники. А найголовніше – сам владімір путін.

Закликав убивати українців

дугін – черговий приклад того, що серед росіян шукати хороших не варто. Він ще у 2014 році озвучував публічно антиукраїнські заяви. Так, він закликав убивати наших громадян. З відповідним лозунгом він виступив під час одного з ефірів, коментуючи трагічні події, що сталися в Одесі 2 травня 2014 року.

дугін публічно закликав убивати українців: дивіться відео

Ясна річ, що у війні проти України він висловлювався за її проведення. Ба більше, нещодавно в одній зі своїх соціальних мереж він вимагав еліти країни-агресорки нарешті визначитися зі своєю позицією.

Я думаю всі високопоставлені чиновники Росії повинні відкрито висловити своє ставлення до СВО (спеціальна військова операція – 24 канал). Або покинути пости. Деякі щось підозріло мовчать. І ми хоч-не-хоч починаємо інтерпретувати їх мовчання по-своєму,

– наголосив він.

дугін попрохав високопосадовців зробити вибір: або говорити чіткіше й голосніше літеру Z, або ж покинути свої пости.

Додамо, що дугіна внесли до санкційного списку Європейського Союзу ще у 2014 році. А вже у 2015 він поповнив відповідні списки у США та Канаді. А все тому, що його вважають причетним до анексії півострова Крим.

дугін випадково пророкував смерть доньки

Рівно рік тому на своїй сторінці в одній з російських соціальних мереж він залишив допис. Це дещо перероблена цитата філософа Фрідріха Ніцше, а звучить вона так: "Те, що нас не вбиває, вбиває когось ще".



дугін пророкував смерть своєї доньки рік тому / Скриншот з мережі

І саме 20 серпня її автомобіль вибухнув під Москвою, коли дарья дугіна поверталась з фестивалю "Традиція", де була разом з батьком. За дивним збігом обставин сам алєксандр дугін вирішив в машину не сідати, поїхавши на іншій. Тож ця випадковість, якщо можна її так назвати, врятувала йому життя.

Транспортний засіб злетів у повітря близько 22:00 на Можайському шосе. У Land Cruiser Prado на момент цього перебувала як дарья дугіна, так і її водій.

Додамо, що 21 серпня надійшла інформація, що дугін потрапив до лікарні. Правда, невідомо, в якому він стані та що сталося з ним.

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Зауважимо, що дарья дугіна наслідувала свого батька. Дівчина також займалась пропагандою та намагалась поширювати в маси ідеологію неоєвразійства.

Під час одного з ефірів вона розповідала про те, що приїжджала на територію металургійного комбінату "Азовсталь". Тоді донька дугіна продовжила чесно відпрацьовувати методички кремля. Дівчина розповідала про міфічних нацистів, а також залякувала глядачів тим, наскільки вони небезпечні.

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