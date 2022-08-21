Как отмечают росСМИ, на момент взрыва в автомобиле должен был находиться и сам александр дугин. Но в последний момент он принял решение сесть в другую машину, что и спасло ему жизнь. Ведь ни водитель, ни его дочь в результате этого инцидента не выжили.

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Поэтому сейчас начинают спорить: кто желал смерти александру дугину. В том, что это было покушение, уже не сомневается никто. Особенно после заявления правоохранителей об обнаруженной взрывчатке. Рассказываем в материале 24 канала кто такой александр дугин и каково его влияние на полномасштабное вторжение.

дугин – основатель идеологии "русского мира"

Прежде всего начнем с регалий. В россии и мире александр дугин известен как философ, а также консервативный публицист. Но лучше всего врезается в память то, что его считают одним из основателей идеологии "русского мира". Того самого, который оккупанты пытаются навязать Украине и всему миру на протяжении многих лет.

А еще он основатель идеологии неоевразийства. Согласно ей, россия должна доминировать над соседними государствами, противостоять США и странам-членам НАТО. Кроме того, говорится о распространении этой самой идеологии на всю территорию евроазиатского континента.

Требовал от москвы быть более агрессивной в своих действиях

Поскольку дугин – ультрарадикал, поэтому и посылы у него резкие и агрессивные. Так, он на протяжении многих лет оказывал давление на официальную москву и критиковал ее. А все для того, чтобы страна-террорист была более агрессивной в плане самоутверждения. Чтобы ее на мировой арене боялись.

Это любопытно! В западных СМИ сообщают, что дугин – не только идеолог "русского мира". Он еще и тот, к чьему мнению прислушиваются силовики и кремлевские чиновники. А самое главное – сам владимир путин.

Призвал убивать украинцев

Дугин – очередной пример того, что среди россиян искать хороших не стоит. Он еще в 2014 году озвучивал публично антиукраинские заявления. Так, он призывал убивать наших граждан. С соответствующим лозунгом он выступил во время одного из эфиров, комментируя трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

дугин публично призвал убивать украинцев: смотрите видео

Понятно, что в войне против Украины он высказывался за ее проведение. Более того, недавно в одной из своих социальных сетей он требовал от элиты страны-агрессора наконец-то определиться со своей позицией.

Я думаю, все высокопоставленные чиновники россии должны открыто выразить свое отношение к СВО (специальная военная операция – 24 канал). Или покинуть посты. Некоторые что-то подозрительно молчат. И мы волей-неволей начинаем интерпретировать их молчание по-своему,

– подчеркнул он.

дугин попросил чиновников сделать выбор: либо говорить четче и громче букву Z, либо покинуть свои посты.

Добавим, что дугин был внесен в санкционный список Европейского Союза еще в 2014 году. А уже в 2015 году он пополнил соответствующие списки в США и Канаде. А все потому, что его считают причастным к аннексии полуострова Крым.

дугин случайно предрек смерть дочери

Ровно год назад на своей странице в одной из российских социальных сетей он оставил сообщение. Это несколько переделанная цитата философа Фридриха Ницше, а звучит она так: "То, что нас не убивает, убивает кого-то еще".



дугин предрек смерть своей дочери год назад / Скриншот из сети

И именно 20 августа ее автомобиль взорвался под Москвой, когда дарья дугина возвращалась с фестиваля "Традиция", где была вместе с отцом. По странному стечению обстоятельств сам александр дугин решил в машину не садиться, а поехать на другой. Так что эта случайность, если можно ее так назвать, спасла ему жизнь.

Транспортное средство взлетело в воздух около 22:00 на Можайском шоссе. В Land Cruiser Prado на тот момент находились дарья дугина и ее водитель.

Добавим, что 21 августа поступила информация, что дугин попал в больницу. Правда, неизвестно в каком состоянии и что произошло с ним.

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Заметим, что дарья дугина наследовала своего отца. Девушка также занималась пропагандой и пыталась распространять в массы идеологию неоевразийства.

В одном из эфиров она рассказывала о том, что приезжала на территорию металлургического комбината "Азовсталь". Тогда дочь дугина продолжила честно отрабатывать методички кремля. Девушка рассказывала о мифических нацистах, а также запугивала зрителей тем, насколько они опасны.

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